MICHAUD, Pierre



À Montréal, le jeudi 31 octobre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé paisiblement dans son sommeil, M. Pierre Michaud, retraité de la STM.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Louise Belval, ses enfants Martin (Julie Marois) et Geneviève (Éric Lachance), ses petits-enfants Maxime et Thomas Michaud, Charlotte et Alice Lachance. Il laisse également sa soeur Lise (Émile Beausoleil), son frère Jean-Claude (Carole Bouthillier), sa belle-soeur Gisèle Brown (feu Gilles Michaud), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 29 novembre 2019 de 14h à 17h, et dès 19h suivi d'une cérémonie commémorative à 21h.