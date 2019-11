SKELLING, Marie-Anne



À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 18 novembre 2019, à l’âge de 90 ans est décédée Marie-Anne Skelling, veuve de Gabriel Dallaire.Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants Myriam Dallaire (Steven Di Pisa) et André Dallaire, ses arrière- petits-enfants Rebecca et Valentina ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera lundi le 25 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mardi 26 novembre 2019 de 9h a 10h30 au complexe :De là, au cimetière St-Joseph de Rivière-des-Prairies pour l’inhumation.