BOUDREAU CHOUINARD

Antonia



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès d'Antonia Chouinard Boudreau, l'après-midi du 13 novembre 2019. Elle est partie, tel un ange, rejoindre son époux Jean-Adélard, ses enfants Gilbert, Carmen, Yvan et son arrière-petite-fille Mia.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Agathe), Madeleine, Henri (Jeannine), Diane (André), Lorraine (Michel), Louise (Jean), plusieurs petits-enfants, des arrière-petits-enfants et même une 5e génération. Elle laisse aussi ses soeurs Antoinette, Dorothée, Clarisse, de nombreux parents et amis.Antonia a toujours su accueillir toutes les personnes qui ont croisé sa route... Ce sera à notre tour de vous accueillir au:15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL QC H1A 3X1www.mountroyalcem.comle vendredi 29 novembre 2019 de 13h à 16h et de 18h à 21h30 ainsi que le samedi 30 novembre de 10h à 12h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 novembre à 13h30, à l'église Sainte-Bernadette-Soubirous, 6900 16e avenue, Montréal, H1X 2T4. L'inhumation suivra au Repos Saint-François-d'Assise, 6893 Sherbrooke Est, Montréal, H1N 1C7.