PELCHAT, Robert



De Verchères, le 16 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Robert Pelchat, arpenteur-géomètre retraité, ex-conseiller de Verchères, époux de feu Mme Irène Fairfield.Il laisse dans le deuil ses enfants Gary, Jane, France (Antonio) et Nathalie (Stéphane), ses petits-enfants Laurence, Benoit, Louis, Luc, Emiliane, Alexandre et Juliette, ses frères Marc (Nicole) et Jacques (Chantal), ses soeurs Jeanette (feu Jean-Paul) et Nicole (Jean-Pierre), ses beaux-frères Roger et Frank et sa belle-soeur Louise, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 30 novembre de 11h à 13h45 au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 14h en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Sainte-Anne à Varennes.