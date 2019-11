LAUZON, Georges



Le 30 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Georges Lauzon.Il rejoint son épouse Mme Carmen Bellemare et il laisse dans le deuil ses fils Pierre (Camille Richard) et André (Diane Beaulieu), ses petits-enfants Gabriel, Miriam, Janik, Frédérik et Noémie, ses arrière-petits-fils Milan, Éliam et Maxence ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave des Perron, Auteuil, Laval,le samedi 30 novembre 2019 de 14h à 16h30. Une liturgie de la Parole suivra en salon.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer (formulaires en salon).La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Villa Les Tilleuls à Laval pour leur gentillesse et leur dévouement.