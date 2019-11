ROULEAU, Guy



29-05-1936 21-11-2019À Montréal, le jeudi 21 novembre, à l'âge de 83 ans, est décédé Guy Rouleau, époux de Lise Lespérance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Guylaine (Daniel), Manon et Lyne, ses petites-filles Jessica, Isabelle et Rosilia, ses arrière-petits-enfants Kelvin, Bryan, Aedan et Megan, son frère et ses soeurs Claudette (Raoul), Claude (Rita), Monique (Michel) et Germaine, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 30 novembre de 10h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 17h.Un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.