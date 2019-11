SERRE, Gerard



À Montréal, le jeudi 21 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 91 ans, Gerard Serre, époux de feu Denise Deslauriers.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Marc Prieur) et Bruno (Darlene Ryan), ses petits-enfants Amélie, Laurent, Stephen, Melissa et Jessica, ses arrière-petits-enfants Jason, Tania, Noah et Mayson ainsi que ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 1er décembre 2019 de 10h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.