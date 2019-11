FILIATRAULT SIROIS Laurette



Laurette Sirois, épouse de feu Roméo Filiatrault, est décédée paisiblement, entourée des siens, à Montréal le 19 novembre 2019 à l'âge de 94 ans. Née au Chemin du Lac (Notre-Dame-du-Portage), fille de feu Camil Sirois et de feu Bernadette Guérette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Ruth Filiatrault), Lucie, Céline (Jean Michel Lévesque), Michel (Mannon Bédard) et Jean (Julie Fauteux), ses petits-enfants Simon (Aude Lebrun), Hugo (Catherine Rousseau), Maxime (Rosalie Gagné), Julien (Josianne Lépine), Ariane (Olivier Levesque), Sarah Catherine (Matthew Duvell) et Léa Pascale, ses arrière-petits-enfants Antoine, Étienne, Samuel, Béatrice, Charles et Nelly; sa soeur Solange Dickner, son frère Réginald (Marthe Paradis), ses belles-soeurs Jeannine Vaudry, Nicole Magnan, Pierrette Pelletier, son beau-frère Lucien Filiatrault ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Notre mère a partagé plus de 30 ans sourires et compassion en oeuvrant en tant que bénévole à l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci. Sa résilience et son dévouement envers autrui constituaient ses plus belles qualités.La famille souhaite remercier de tout coeur le Dr Hala Lahlou de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Verdun ainsi que François Gingras son aidant au CHSLD Place d'Accueil à Lachine.Au lieu de fleurs, votre sympathie très appréciée peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital de Verdun "soins palliatifs" ou à la Société Alzheimer de Montréal.La famille recevra vos condoléances le vendredi 29 novembre de 19h à 21h et le samedi 30 novembre de 13h à 15h suivi d'une liturgie au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent