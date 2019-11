«Ceux de là-bas» de Patrick Senécal: faire la paix avec la mort

Après trois polars et deux ans de travail, Patrick Senécal revient cet automne à un genre qu’il maîtrise totalement – le thriller fantastique – avec Ceux de là-bas. Proposant à la fois une réflexion sur la mort et une histoire de peur flirtant avec le fantastique, il tient encore une fois son pari : écrire une bonne histoire, haletante, qui divertit et fait réfléchir. Et il a tablé sur sa plus grande peur pour le faire : celle de la mort.

Patrick Senécal aborde quantité de sujets différents dans ce nouveau roman percutant, intrigant, émouvant par moments... et très certainement angoissant.

Victor Bettany, héros du roman, est psychologue au cégep de Drummondville.

En deuil de Roxanne, son amoureuse, l’homme dans la cinquantaine affronte ses angoisses et cherche l’âme sœur même si rien n’est facile en vieillissant.

Un soir, après une rencontre décevante, il décide, sur un coup de tête, d’assister au spectacle de Crypto, un hypnotiseur pas comme les autres. Décision­­­ qu’il va regretter.

Le temps qu’il nous reste

En entrevue, Patrick Senécal rappelle que la peur de la mort est au cœur du roman.

«Moi, dans la vraie vie, je suis un gars qui a peur de la mort. J’ai eu envie d’écrire un roman qui parle de cette peur-là, en espérant peut-être un peu faire la paix avec ça, comme je fais souvent. Les réflexions que Victor a sont beaucoup les miennes. Ce qui fait peur, c’est qu’on ne sait pas ce qui va nous arriver.»

L’auteur confie faire les mêmes calculs que Victor au sujet de l’âge et du temps probable qu’il lui reste à vivre. Mais ça ne l’empêche pas de dormir ni d’être heureux.

«C’est pas quelque chose qui me paralyse. C’est juste une peur qui est là, qui est latente, qui est en moi.»

Différents aspects

Il s’est donc dit qu’il était peut-être temps qu’il écrive un roman sur le sujet, pour le décortiquer et mieux le comprendre.

«Évidemment, ça demeure un roman de fiction. C’est quand même un thriller, il y a du fantastique, il y a un suspense, il y a un côté ludique malgré tout.»

Patrick Senécal, très habilement, aborde le thème de la mort de différentes manières, dans son roman. Il en parle par le truchement de questions religieuses et métaphysiques et des expériences de mort imminente.

Victor est en deuil de sa blonde et son père est en fin de vie. Et il fait même intervenir un médium qui prétend communiquer avec l’au-delà.

Mais comme c’est un roman signé Senécal, il y a une enquête, un suspense, des blagues et des moments comiques... et des événements bizarres qui font basculer l’histoire.

Avec Ceux de là-bas, l’auteur à succès fait un retour au genre fantastique, qu’il maîtrise totalement. Crypto l’hypnotiseur en met plein la vue.

Roman d’ambiance

«C’est ce fantastique-là que j’aime : il n’y a pas de morts-vivants qui vont se lever des cimetières et qui vont attaquer du monde. Ça m’intéresse moins», dit-il.

«Mais quand tu veux amener une ambiance de réflexion en même temps qu’une ambiance ludique, je pense que ton fantastique, il faut qu’il soit plus métaphysique que fantastique, même s’il y a des scènes épeurantes. C’est plus un roman d’ambiance qu’un roman d’action.»

Nouvelle série télé

Patrick Senécal travaille en ce moment sur la série télé Patrick Senécal présente, qui sera diffusée sur Club illico en octobre prochain.

Ce sera des histoires de peur d’une demi-­heure et il en réalisera une lui-même. «Je suis ben content!»

Patrick Senécal a écrit plusieurs best-sellers.

Certains de ses livres sont traduits en anglais, en italien, en polonais, en allemand et en turc.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Appuyé sur le cadre de porte, Victor réfléchit. Hypnotisme... En tant que psychologue, il sait que cette pratique peut servir de thérapie lorsqu’elle est utilisée par des professionnels, mais le fait qu’elle puisse devenir un spectacle de divertissement l’a toujours intrigué. Il demande la date et le lieu du spectacle : premier septembre, donc samedi de la semaine suivante, à Trois-Rivières­­­.

— Ah, le premier, ça marche pas, je dois aller à un souper à Notre-Dame-du-Mont-Carmel­­­.»

- Patrick Senécal, Ceux de là-bas, Éditions Alire