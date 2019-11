Gîte au pied du courant: tranquillité à Mont-Laurier

On s’imprègne de l’art et de la nature apaisante au gîte Au Pied du Courant. Ils s’y conjuguent dans une atmosphère douillette.

Situé le long de la rivière du Lièvre, niché sur un promontoire dominant les rapides de l’Orignal, le gîte Au Pied du Courant propose d’agréables sonorités émanant de la nature au cœur du quartier historique de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Au gîte, l’ambiance est empreinte de tranquillité. Depuis neuf ans, Gilbert Desjardins accueille avec gentillesse et beaucoup de naturel ses invités. L’hôte, aussi artiste en techniques mixtes et photographe, suggère quatre jolies chambres qui constituent, comme la plupart des pièces de la maison, une généreuse galerie d’art garnie d’œuvres et de souvenirs chinés lors de voyages, notamment chez des peuples d’Afrique.

JOLIES CHAMBRES

Les chambres bénéficient d’une lumière naturelle intéressante, d’un ou deux grands lits et de la chaleur réconfortante du bois. Celle au rez-de-chaussée, avec ses deux grands lits, convient à deux adultes et deux enfants. À l’étage, une suite dispose d’un grand lit et d’un divan-lit à une place. Peu importe la chambre choisie, on apprécie l’espace de même que la salle de bain privée. Les chambres sont calmes, elles promettent confort et sommeil réparateur. Fauteuils, vieux meubles, voire antiquités et souvenirs chers à l’hôte s’y trouvent. À l’hiver, depuis certaines chambres, on admirera la nature et les arbres qui ont troqué leurs feuilles pour leur manteau d’hiver ainsi que l’activité de l’eau dans les rapides.

DOUCEURS ET PARTAGES

Au salon et à la salle à manger, on découvre de nombreux masques africains et depuis peu des toiles de l’artiste portant sur la migration. Le soleil inondant les pièces les met en valeur et permet aussi de bien débuter la journée. On déjeune en discutant des techniques utilisées par l’artiste et de voyages tout en savourant le repas. Un moment convivial parsemé de passions et de saveurs. On propose un bol de yogourt accompagné de fruits frais et d’un coulis, de crêpes au fromage ou d’un pain au miel et aux noisettes doré à point, nappé de sirop d’érable. Les confitures maison font le bonheur des gourmands !

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 120 $ incluant le déjeuner.

SERVICES: Des coupes et verres sont fournis pour prendre l’apéro. Stationnement disponible.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On bouquine dans les bibliothèques pour vivre le dépaysement grâce aux nombreux ouvrages sur la photographie, l’art, l’Afrique, etc.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On accède à des sentiers de randonnée et de quad à moins d’un kilomètre. Une fois la neige installée, ceux de ski de fond et de motoneige sont accessibles.

COORDONNÉES:

Gîte Au Pied du Courant

426, rue du Portage

Mont-Laurier (Québec)

J9L 2A2

Téléphone : 819 623-2001

giteaupiedducourant.com