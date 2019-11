Hong Kong: sur un campus assiégé, les débris racontent un face-à-face féroce

Abandonnés sur un campus assiégé de Hong Kong, des bombes lacrymogènes, des cocktails Molotov ou encore des lunettes cassées témoignent de la violence des affrontements entre manifestants et policiers.

L’Université Polytechnique de Hong Kong est depuis une semaine au cœur du mouvement pro-démocratie. Une pause tendue s’est installée mardi, après de durs affrontements entre les manifestants retranchés sur le campus et les forces de l’ordre qui le cernent totalement depuis le dimanche précédent.

Un nombre inconnu de manifestants restent reclus sur le campus, théâtre de la plus longue confrontation entre policiers et protestataires radicaux depuis le début de la mobilisation pro-démocratie en juin.

Dans ce lieu habituellement propret sur la péninsule de Kowloon, les débris abandonnés racontent la violence du face-à-face des premiers jours. Les projectiles utilisés par la police se mêlent à ceux laissés par les manifestants et aux restes de leur matériel de protection hétéroclite.

Grenades de gaz lacrymogènes usagées, balles en caoutchouc ou grenades éponges gisent éparpillées, aux côtés des cocktails Molotov artisanaux fabriqués par les manifestants avec des bouteilles de vin ou de bière remplies de matériaux inflammables ou bien avec des cartouches de gaz butane.

On trouve aussi des parapluies, des casques, des lunettes de piscine et même un masque d’escrime. Ou encore toutes sortes de flacons de collyre contre les effets du gaz lacrymogène et un poncho en plastique pour parer les canons à eau. Mais aussi des signes montrant le peu d’efficacité de ces moyens de protection, comme des paires de lunettes brisées ou des flaques de sang.

Hong Kong: un manifestant blessé par balle appelle à voter pour la «démocratie»

Un étudiant hongkongais de 21 ans, blessé par balle par un policier lors des manifestations, a appelé samedi les habitants à voter en masse aux élections de district du lendemain afin « d’obtenir davantage de démocratie »

Les bureaux de vote ouvriront dimanche matin dans le territoire semi-autonome peuplé de 7,5 millions de personnes. Ce scrutin, certes très local, permettra toutefois de jauger la popularité du gouvernement local pro-Pékin qui se montre inflexible face aux contestataires.

L’ex-colonie britannique traverse depuis juin une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations régulières qui dégénèrent presque systématiquement en violences.

« J’espère que les habitants de Hong Kong voteront afin d’obtenir davantage de démocratie de manière pacifique », a déclaré à la presse Chow Pak-kwan, le visage recouvert d’un masque et vêtu des habits noirs portés par les contestataires.

Blessé il y a deux semaines, cet étudiant fait partie des trois personnes touchées par balle depuis le début des manifestations. Il est le premier à s’exprimer publiquement.

Chow Pak-kwan est sorti de l’hôpital mercredi après l’ablation d’un de ses reins et d’une partie de son foie à la suite de sa blessure.

« Chaque vote compte », a-t-il déclaré, s’appuyant sur une canne.

L’étudiant avait été touché à l’abdomen le 11 novembre, lorsque des manifestants bloquaient des rues de Hong Kong. La vidéo avait été diffusée en direct sur Facebook.

Sur les forums prisés des manifestants, les appels se multipliaient pour voter en faveur des candidats prodémocratie.

L’élection permettra de désigner 452 conseillers issus de 18 districts. Il s’agit du scrutin le plus démocratique à Hong Kong.

Quelque 400 000 nouveaux électeurs se sont inscrits, un signe interprété comme positif par le camp prodémocratie.

La police sera déployée en force autour des bureaux de vote et dans les rues de la métropole dimanche.

Les autorités ont appelé les citoyens à laisser le scrutin se dérouler normalement et démenti samedi des rumeurs selon lesquelles des technologies de reconnaissance faciales seraient utilisées dans les bureaux de vote.

Le mouvement prodémocratie est né de l’opposition à un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale -- où la justice n’est pas indépendante du pouvoir.

Ce texte a depuis été retiré, mais les manifestants ont élargi leurs revendications. Ils exigent désormais le suffrage universel pour l’ensemble des élections locales et une enquête indépendante sur ce qu’ils présentent comme des violences policières.