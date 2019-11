Lancement de la campagne Mémo-mamo pour le dépistage du cancer du sein

La Société du cancer du sein lance samedi sa campagne de sensibilisation auprès des femmes quant à la nécessité de dépister cette maladie régulièrement.

L’organisme rappelle qu’une mammographie devrait être pratiquée tous les deux ans, passé 50 ans, afin de détecter un cancer du sein.

Cette année, c’est l’animatrice Marie-Claude Barrette qui tient le rôle de porte-parole.

Au Québec, elles ne sont que 65% à avoir cette habitude, un chiffre qui tombe sous les 50% à Montréal.

Lorsqu'un cancer du sein est diagnostiqué et traité tôt, la survie est de presque 100 %. Le choix des traitements est alors plus grand, ces derniers sont moins agressifs, et les chances de guérison sont meilleures.

Chaque jour, vingt Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer du sein, alors que trois autres meurent de cette maladie.

Près de 80 % des cancers du sein sont diagnostiqués sur des femmes de plus de 50 ans.