L’Armada complète la remontée

En retard par deux buts après une période, l’Armada a su redresser sa barque juste à temps pour soutirer un gain de 3 à 2 en prolongation à l’Océanic de Rimouski, samedi, à Boisbriand.

Thomas Lacombe et Blake Richardson ont marqué à moins de trois minutes d’intervalle au second engagement et l’égalité a persisté jusqu’en prolongation.

Samuel Bolduc n’a eu besoin que de 14 secondes pour faire vibrer les cordages lors de la période supplémentaire. Il a ajouté une mention d’aide sur le deuxième but des siens.

Émile Samson a fermé la porte aux nombreuses attaques de l’Océanic, réalisant 37 arrêts dans la rencontre. Raphaël Audet a connu un peu moins de succès devant la cage de la formation bas-laurentienne, accordant trois buts sur 26 lancers.

Cédric Paré et Nathan Ouellet ont été les buteurs de la troupe de Serge Beausoleil. Alexis Lafrenière s’est, quant à lui, fait complice sur les deux buts des siens.

Match défensif à Shawinigan

À Shawinigan, les Cataractes et les Huskies de Rouyn-Noranda se sont livré un duel défensif, à l’avantage des locaux qui l’ont emporté par la marque de 2 à 1.

Malgré la défaite, le gardien de but de la formation de l’Abitibi-Témiscamingue, Kevyn Brassard, s’est dressé devant la cage des siens, repoussant 38 des 40 lancers dirigés vers lui.

Son vis-à-vis, Antoine Coulombe, a seulement accordé un but sur 23 tirs.

Jérémy Martin et Xavier Bourgault ont été les compteurs pour les Cataractes. Vincent Marleau a assuré la réplique pour les Huskies.