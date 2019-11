L’Auberge du Lac Taureau: le grand luxe en forêt

Nombreux sont les touristes européens n’hésitant pas à prendre l’avion pour venir passer des vacances en hiver à l’Auberge du Lac Taureau, un fabuleux bâtiment en bois rond à Saint-Michel-des-Saints.

Et pour cause. Tout y est : le confort des grands hôtels et une variété d’activités faisant de l’auberge une destination en soi.

Évolution

L’Auberge du Lac Taureau, qui fête ses 20 ans, s’est graduellement métamorphosée en tout inclus avec l’affluence de la clientèle européenne combinée à la clientèle québécoise. Il y a eu des hauts et des bas, mais finalement, en plus de l’auberge originale, le complexe est aujourd’hui doté d’une cinquantaine de condos.

Tout récemment, se sont ajoutés trois grands chalets de huit chambres pouvant accueillir jusqu’à 26 personnes. L’auberge demeure le centre du complexe, avec ses piscines intérieure et extérieure chauffées, ses saunas et ses bains remous.

Photo courtoisie, Auberge du Lac Taureau

Plein d’activités

Raquette, patin, glissade sur tubes, ski de fond. Toutes ces activités, équipement inclus, sont comprises avec un supplément de 25 $ par jour et par personne.

Pour les autres activités, vous choisissez ce qui vous tente, à la carte. Ainsi, on a l’occasion de louer un vélo à pneus surdimensionnés (VPS) et emprunter l’un des cinq sentiers du réseau. À essayer : les modèles à assistance électrique. Une belle folie !

Les randonnées de traîneau à chiens sont très prisées à l’auberge, que ce soit pour une initiation d’une demi-heure ou pour une expérience plus intense d’une heure et demie. Il est également possible de partir à l’aventure en motoneige, à louer sur place avec les vêtements appropriés, si désiré.

Chiens acceptés

Moyennant certaines règles et un supplément, les chiens sont autorisés, ce qui est le cas dans une dizaine de chambres de l’auberge. Bols et cages sont fournis.

Un parc canin est à notre disposition. Sur les sentiers ou ailleurs où les chiens sont acceptés, ils doivent être tenus en laisse. Au fait, l’auberge a son ambassadrice canine. Il s’agit de Toroe, une chienne labrador souvent à l’accueil.

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Chambre : à partir de 185 $ par nuit

Condo : à partir de 279 $ par nuit

Chalets de 8 chambres : à partir de 585 $ par nuit pour la location de 3 chambres

lactaureau.com

