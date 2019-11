Le Carrefour international de théâtre dévoile un premier spectacle

Le Requiem de Mozart prendra vie sur scène, dans une forme éclatée, à l’occasion de la 21e édition du Carrefour international de théâtre.

Le spectacle Requiem pour L., qui met en vedette 14 musiciens et chanteurs, se posera, le 2 juin, sur les planches de la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

Le Carrefour international de théâtre a dévoilé la semaine dernière le premier spectacle de sa prochaine édition, qui se déroulera du 19 mai au 6 juin 2020. Requiem pour L. sera aussi de passage à Montréal, du 26 au 28 mai, au Festival TransAmériques.

Il s’agira d’une cinquième visite pour la compagnie Les ballets C du metteur en scène français Alain Platel. Le chorégraphe a présenté les œuvres lets op Bach (1999), Allemand Indian (2001), Gardenia (2011) et Tauberbach en 2015 au Carrefour international de théâtre.

Métissage musical

Requiem pour L. est un hommage à cette œuvre inachevée de Mozart composée en 1791. Il raconte l’histoire de L., une vieille dame à quelques heures de sa mort, entourée des siens, que l’on voit sur un écran qui surplombe la scène.

Mozart était, lui aussi, à quelques heures de mourir lorsqu’il a composé ce Requiem emblématique.

Créé à Berlin le 18 janvier 2018, Requiem pour L. est un spectacle qui célèbre la vie en magnifiant la mort.

Les musiciens, qui proviennent de plusieurs continents, reconstruisent l’œuvre de Mozart, en métissant différentes influences musicales. On retrouve du jazz, de l’opéra et de la musique africaine populaire.

« J’ai été à la fois bouleversée et galvanisée par cette œuvre, vraie et magnifique, brute et mature, pleine d’amour, pleine de sens. Je pensais à la chanson de Félix Leclerc qui dit : “C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans...” », a indiqué Marie Gignac, directrice artistique du Carrefour, dans un communiqué de presse.

Les billets pour Requiem pour L. seront mis en vente en avril 2020.