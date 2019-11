Le débat reste ouvert sur Jimmy G

Il y a ceux qui ne jurent que par Jimmy Garoppolo et qui croient qu’il est le sauveur attendu pour guider les 49ers à la terre promise. Il y a aussi ceux qui estiment que le quart-arrière n’a fait que tomber à la bonne place au bon moment et que l’équipe gagne en dépit de ses bourdes. La réalité se trouve probablement entre les deux perceptions.

Pour l’instant, probablement est le terme qui convient puisqu’avec un bagage limité de 20 matchs seulement comme partant, il est encore difficile de trancher sur ce que vaut vraiment Jimmy G.

Chose certaine, les 49ers excellent lorsqu’il est en fonction (fiche de 17-3) et ont croupi dans les bas-fonds sans lui pendant la majeure partie des saisons 2017 et 2018 (fiche de 4-20). Mais ce serait un trop bête raccourci que de conclure que les Niners sont au sommet avec Garoppolo et perdus sans lui.

Après tout, cette équipe demeure d’abord et avant tout construite à l’ancienne avec une défensive redoutable et un jeu au sol dominant. Malgré le riche contrat que les 49ers lui ont consenti, Garoppolo n’est pas, du moins pour le moment, le moteur de l’équipe. Ça n’empêche pas qu’il est diablement plus efficace que les quarts-arrières qui se sont succédés à San Francisco avant lui ou pendant sa convalescence la saison dernière.

Pas encore à point

Les détracteurs de Jimmy G soulignent qu’il n’a battu jusqu’ici cette saison qu’une seule équipe avec une fiche gagnante, les Rams (6-4). Et dans ce match, les Niners ont gagné malgré deux revirements de leur quart-arrière, qui n’a pas lancé de passes de touché.

D’ailleurs, les 10 interceptions de Garoppolo lui confèrent le quatrième plus haut total à égalité avec deux autres quarts-arrières nettement plus critiqués que lui, soit Jared Goff et Sam Darnold.

L’échantillon de 20 matchs demeure mince, mais force est d’admettre qu’à chaque partie, il finit par lancer quelques passes errantes et inquiétantes pour un quart-arrière qui aspire à s’immiscer parmi l’élite.

En fin de compte, l’attaque aérienne des 49ers en est une de milieu de peloton à l’heure actuelle, elle qui loge au 15e échelon dans la ligue.

Efficace dans les bons moments

Cela étant dit, est-ce que les 49ers ont vraiment besoin de plus? Le style de football physique qu’ils pratiquent ne requiert pas un quart-arrière aux statistiques de jeux vidéo, mais plutôt un joueur capable de produire dans les grandes occasions. Et c’est là où le débat semble jouer en faveur de Garoppolo.

Dans ses 20 matchs avec l’équipe, il a déjà orchestré quatre poussées victorieuses au quatrième quart, dont deux cette saison.

C’est souvent dans les situations critiques de troisièmes essais que les bons quarts-arrières se démarquent du peloton. Dans ces circonstances, l’ancien apprenti de Tom Brady brille avec 60 passes complétées en 88 tentatives, pour 637 verges et six passes de touché. De ses 60 passes complétées, 47 ont résulté en premiers jeux. Son pourcentage de premiers jeux convertis dans ce contexte (78,3%) le positionne au premier rang devant tous ses pairs à travers le circuit.

Les quarts uniques qui peuvent transformer un match à eux seuls sont une denrée rare. Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson et Drew Brees sont probablement les seuls.

Peut-être qu’après tout, Garoppolo peut s’établir dans le niveau en dessous de cette élite, sans dominer, mais en répondant à l’appel dans les moments clés.

S’il parvient à limiter les revirements et à s’illustrer contre les meilleures équipes, l’investissement aura valu le coup pour les 49ers. Une solide performance face aux Packers demain soir, rallierait plusieurs sceptiques à sa cause.

SEMAINE 12

Mon choix

*Jeudi*

Indianapolis à Houston: TEXANS

*Dimanche*

Denver à Buffalo (13 h): BILLS

NY Giants à Chicago (13 h): BEARS

Pittsburgh à Cincinnati (13 h): STEELERS

Miami à Cleveland (13 h): BROWNS

Tampa Bay à Atlanta (13 h): FALCONS

Caroline à La Nouvelle-Orléans (13 h): SAINTS

Seattle à Philadelphie (13 h): SEAHAWKS

Detroit à Washington (13 h): LIONS

Oakland à NY Jets (13 h): JETS

Jacksonville au Tennessee (16 h 05): TITANS

Dallas en N.-Angleterre (16 h 25): PATRIOTS

Green Bay à San Francisco (20 h 20): PACKERS

*Lundi*

Baltimore à LA Rams (20 h 15): RAVENS

*Résultats*

La semaine dernière: 11 en 14 ( 78,6 % )

Total cette saison: 95 en 162 ( 58,6 % )

*Équipes en congé*