Le nouveau livre d’Oprah Winfrey

Je n’ai jamais caché mon admiration pour l’animatrice, productrice, éditrice, actrice et philanthrope Oprah Winfrey. Non pas pour son émission quotidienne qui l’a rendue célèbre, The Oprah Winfrey Show, même si celle-ci a été le plus grand succès de l’histoire de la télévision, ou pour son émission Super Soul Sunday, lauréate de trois Emmy Awards, mais plutôt pour son incroyable parcours.

Issue d’un milieu défavorisé, avec un père absent et une mère qui devait faire des ménages pour survivre, elle a été violée dès l’âge de neuf ans, à répétition, par des membres de sa famille. Malgré son enfance difficile, elle a réussi à faire preuve de résilience et à se hisser dans les plus hautes sphères de notre société, nommée par Time Magazine la femme la plus influente dans le monde. Elle est partie de rien pour devenir la personnalité afro-américaine la plus riche du XXe siècle en construisant son empire une pierre à la fois, allant jusqu’à fonder une chaîne télé, OWN : The Oprah Winfrey Network, après avoir lancé sa maison de production, Harpo Studios, en plus d’être éditrice de deux magazines, O, The Oprah Magazine et O at Home. Un bel exemple pour ceux qui estiment ne pas avoir eu de chance pour démarrer dans la vie.