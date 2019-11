Le volontaire

Alexandre Cusson entrera aujourd’hui dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Heuuuu... Je devrais plutôt dire qu’Alexandre Cusson provoquera une course à la direction de ce parti. Soupir de soulagement pour plusieurs.

Les gens qui ont à cœur l’avenir du PLQ craignaient plus que tout un couronnement de Dominique Anglade. Pas parce qu’elle ne serait pas une candidate valable, mais parce qu’il aurait été évident que le couronnement fût le résultat d’un désintérêt général humiliant. Un parti habitué à présenter une forte organisation et à gagner les élections n’aime pas ce genre de démobilisation.

Alexandre Cusson se lance donc dans la course avec deux grandes forces : il vient de Drummondville et il est volontaire. C’est mince en torvis ! Parce qu’il vient de Drummondville, il a un ancrage dans le Québec francophone. Puis il se montre volontaire : il quitte un siège confortable à l’Union des municipalités, il se déclare libéral et part courageusement à la conquête de la direction du parti.

Anglade

Ah ! Il a une autre qualité : il n’est pas Dominique Anglade. Or, il se trouve au Parti libéral un certain nombre de députés et militants qui semblent vouloir comme chef... n’importe qui, sauf madame Anglade.

Il faut peut-être rappeler que celle-ci fut la présidente de la CAQ à sa fondation, le parti que les libéraux doivent battre. Le dossier RONA et le rapport de la vérificatrice générale ont amené cette semaine de l’eau au moulin de ses détracteurs.

Mais le fait de vouloir une course ou de ne pas aimer madame Anglade, est-ce là un socle sérieux pour endosser un candidat à devenir chef de son parti ? Est-ce suffisant pour dire : voici la personne que je veux voir devenir premier ministre du Québec au point d’y investir toutes mes capacités ? Cela ne fait pas très sérieux.

Ses orientations ?

Du point de vue des orientations politiques, Alexandre Cusson est un total inconnu. Qu’on me comprenne, je l’ai souvent reçu en entrevue, et je l’aime bien. Il s’exprime bien, maîtrise les dossiers municipaux, semble habile négociateur. Il est sympathique. Dans son patelin de Drummondville, les gens qui le connaissent de plus près ont l’air de l’apprécier. Ce sont autant de points positifs.

Mais du point de vue du PLQ, est-il un peu plus de centre gauche ou de centre droit ? Plus enclin à l’intervention de l’État ou au libre marché ? Serait-il plutôt dans l’aile nationaliste du PLQ (à la Robert Bourassa) ou plus un joueur patient dans la fédération canadienne (à la Philippe Couillard) ? Sa position sur l’identité ? Son rapport aux syndicats ? Et le reste ? Sérieusement, on n’en sait rien.

Le plus comique, c’est que les premiers libéraux qui vont lui donner leur appui n’en savent guère plus. Cela ne condamne pas sa candidature. Mais cela force le déploiement en accéléré d’une vision politique. Qui sera la sienne, je l’espère, et non un ramassis de ce que des conseillers lui suggèrent.