Les Dinos comme à la maison... ou presque

Au diable la fibre patriotique ! Les partisans du Rouge et Or de l’Université Laval ont réservé un accueil mitigé aux joueurs des Carabins malgré l’enjeu national de la 55e finale de la Coupe Vanier sur la surface synthétique du PEPS.

C’est connu, la rivalité entre le Rouge et Or et les Carabins déchaîne les passions des deux côtés de l’autoroute 20 dans le monde du sport universitaire. Et la présence des Bleus sur le terrain de l’ennemi juré n’a fait qu’accentuer la fièvre partisane des amateurs de Québec à l’égard de leur équipe éliminée deux semaines plus tôt à la Coupe Dunsmore, l’emblème de la suprématie du football québécois.

Si les quelque 2000 spectateurs vêtus aux couleurs de la formation montréalaise dans un coin du PEPS ainsi que les centaines d’autres éparpillés un peu partout se sont fait entendre dans les bons moments de leurs favoris, le reste de la foule a explosé de joie sur les trois touchés des Dinos et chaque fois qu’ils faisaient mal paraître leurs adversaires.

« On haït Montréal, ils sont trop arrogants. La dernière fois qu’ils ont gagné la Coupe Dunsmore, ils ont dit qu’ici [à Québec], c’était chez [eux], mais ce n’est pas chez eux. Ici, c’est [l’Université] Laval ! On veut que Calgary gagne », affirmaient avant le match Pierre et Fabien, qui ne ratent aucun rendez-vous saisonnier de l’équipe du campus de Sainte-Foy.

Ils étaient loin d’être les seuls à partager ce discours dans le stationnement du PEPS transformé en party d’avant-match.

Des t-shirts pour les Dinos

Fidèles admirateurs du Rouge et Or depuis des années, André Savard et André Cantin s’étaient confectionné des t-shirts blancs à l’effigie des visiteurs de l’Alberta sur lesquels il était écrit « Go Dinos, #1 ».

« Quand tu deviens arrogant et que tu commences à narguer la foule, j’aime moins ça et c’est pour cela que je prends pour les Dinos. Montréal, quand ils gagnent, ils deviennent arrogants et baveux », disait M. Cantin dont le complice arborait un casque de Gaulois sur la tête. Leur souhait aura finalement été exaucé.

Le pilote des Dinos s’est d’ailleurs montré élogieux envers ceux et celles qui avaient troqué le rouge lavallois pour le rouge de l’Ouest.

« Nous avons été très bien traités par tout le monde dans la ville et je veux tous les remercier. Ils sont d’excellents fans de football et nous sommes reconnaissants [pour] le soutien qu’ils nous ont offert aujourd’hui », a dit Wayne Harris Jr.

« De bonne guerre »

Venu de Mascouche pour encourager les Carabins, Steve Tardif comprenait bien le sentiment d’aversion des gens de Québec à l’égard de son club préféré.

« Si la coupe se jouait à Montréal, je ne suis pas sûr qu’on prendrait pour l’Université Laval. C’est chez eux, ici, c’est leur château fort, ils ont un attachement. C’est de bonne guerre et on respecte ça. »