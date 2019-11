Les Jonas Brothers arrivent

C’est la tournée que les fans n’attendaient plus. Après une pause de six ans, les Jonas Brothers reprennent du service. Forts d’un nouvel album lancé l’été dernier, Joe, Kevin et Nick débarquent à Montréal cette semaine.

Le nom des Jonas Brothers ne sonne aucune cloche ? Les trois frangins ayant connu la gloire au sein de l’écurie Disney grâce à Hannah Montana et les téléfilms Camp Rock (également responsables de la révélation Demi Lovato) ont fait hurler des légions de jeunes fans avant de prendre une pause en 2013.

Succès en solo

C’est à ce moment-là que les frères ont appris à voler de leurs propres ailes, trouvant le succès au-delà des confins du trio familial. Nick et Joe ont tour à tour gravi les échelons des palmarès ; le premier, en solo, grâce à des titres tels que Jealous, Chains et Close. Pour le second, c’est principalement au sein de la formation DNCE (à qui l’on doit le ver d’oreille Cake by the Ocean) qu’il a fait sa marque.

Quant à l’aîné, Kevin, il s’est fait plus discret, laissant libre cours à sa fibre entrepreneuriale, loin du strass et des paillettes des tapis rouges et soirées mondaines.

Mais, plus tôt cette année, une étincelle est venue raviver la flamme chez les fans du trio original. Les frères annonçaient en grande pompe leur réunion, accompagnée d’un album, d’un documentaire et d’une tournée. Depuis avril, ils sillonnent l’Amérique du Nord, prêts à retrouver leurs fans de la première heure.

Alors, que nous réservent les Jonas Brothers pour leur concert de mercredi au Centre Bell ? Si l’on se fie aux représentations précédentes de la tournée Happiness Begins, on aura droit à un survol exhaustif de leur répertoire collectif qui s’étend désormais sur cinq albums. Mais, évidemment, des numéros en solo sont également prévus, histoire de laisser à chacun des trois chanteurs l’occasion de briller de son propre feu.

► La tournée Happiness Begins s’arrêtera au Centre Bell mercredi.