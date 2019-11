Les Red Wings perdent Anthony Mantha dans la défaite

L’attaquant québécois des Red Wings de Detroit Anthony Mantha a quitté la rencontre de samedi en deuxième période, blessé au bas du corps.

«Je n’ai pas plus d’informations, excepté le fait qu’il ne jouera pas dimanche, a déclaré l’entraîneur Jeff Blashill au site internet des “Wings”. Il sera à l’écart pour un certain temps. J’aurai plus de précisions dimanche.»

Cette saison, Mantha est le meilleur pointeur de Detroit grâce à une récolte de 23 points en 24 rencontres, dont 12 buts. Lors du match de samedi, il n’a sauté sur la patinoire qu'à trois reprises et tiré une fois au filet.

«Il est un membre important de notre équipe et une partie énorme de notre attaque et de notre trio. Perdre un gars comme ça, c’est dur», a commenté l’attaquant Dylan Larkin, qui évolue souvent sur la même ligne que Mantha.

Les Red Wings ont perdu leur match par la marque de 5 à 1 face aux Devils du New Jersey, à Newark. Dimanche, les Hurricanes de la Caroline seront les visiteurs à Detroit.