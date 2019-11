Même s’ils ont tous passé le cap de la cinquantaine, les membres du groupe rap français IAM ne sont pas encore prêts à ranger le micro. Comment le pourraient-ils quand les problèmes de société qu’ils dénonçaient à leurs débuts existent toujours?

En ligne depuis une loge où le groupe se prépare pour un concert à quelques jours du lancement de son 10e album, Yasuke, le rappeur Shurik’n observe : «Quand on est sur la route et qu’on nous dit que nos paroles écrites il y a vingt ans ou plus sont malheureusement encore d’actualité, ça a un côté flatteur pour nous, mais déplorable pour le monde.»

«Maintenant, on continue parce qu’à partir du moment où on vit des choses, il y a forcément des choses à dire.»

En 16 nouvelles compositions, IAM en dit effectivement encore beaucoup et dénonce dans l’air du temps. Exemple probant sur la chanson Le train de l’argent : «Quand le monde gobe l’info donnée sur mensonge.com, l’histoire retiendra la vérité d’Haliburton», y balance Akhenaton.

Alors, optimiste ou réaliste, le IAM de 2019? «Réaliste», répond Imhotep. «On a un constat pessimiste sur le monde, mais on garde l’espoir et nos rêves pour essayer de le changer.»

L’espoir

Cette notion d’espoir se trouve au cœur du titre de l’album. Yasuke fait référence à un esclave africain qui, selon la légende, aurait accédé au rang de samouraï dans le Japon du 16e siècle.

«C’était chose impossible et, pour nous, le parallèle était évident avec le fait de vouloir croire que malgré toutes ces choses pas forcément bonnes qu’on voit souvent, il faut garder espoir. Il faut qu’on puisse se dire que ça reste possible. D’ailleurs, IAM est la preuve que tout est possible quelque part. Aucun de nous n’était “designé” pour occuper la place qu’on occupe présentement», dit Shurik’n.

Ils ont même été des pionniers. Eux-mêmes s’en félicitent sur le titre autobiographique Once Upon a Time, où ils évoquent leurs débuts envers et contre tous. «Pas grave, malgré ça on l’a fait. Aujourd’hui, mate combien de gamins se mettent à rapper», se réjouissent-ils.

Le Québec

Des rues de Marseille, ils ont depuis transporté leur rap incendiaire sur les routes du monde jusqu’au Québec, où ils feront équipe avec l’Orchestre symphonique de Montréal en avril prochain dans une relecture des pièces de leur mythique album L’école du micro d’argent.

«La réception a toujours été chaleureuse chez vous. Nous en sommes toujours surpris», révèle Shurik’n. «C’est un public fidèle et nous avons une histoire d’amour avec votre pays depuis un bon moment. Vous avez les deux côtés, autant américain que français. Vous êtes un public qui accroche particulièrement aux paroles.»

► L’album Yasuke, de IAM, disponible le 22 novembre.