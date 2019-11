Pénurie de vaccins contre la grippe

À l’aube de la traditionnelle saison de la grippe, plusieurs pharmacies ne savent toujours pas si elles obtiendront les doses de vaccins commandées pour protéger leurs clients.

Chaque année, des pharmacies qui offrent des campagnes de vaccination contre la grippe peuvent commander des doses de vaccin auprès de la santé publique. Généralement, ces vaccins sont livrés en deux ou trois parties, à des dates connues d’avance par les établissements.

«Cette année, on ne le savait pas. Au début, on avait demandé un certain nombre de vaccins, et ils nous ont dit qu’on n’en aurait que la moitié», avance Simon Desmarquis, pharmacien propriétaire de deux succursales Jean Coutu au centre-ville de Québec, qui n’a jamais eu de telles difficultés d’approvisionnement par le passé.

Cette réalité est la même pour près d’une vingtaine de pharmacies contactées vendredi par Le Journal. Plusieurs établissements – toutes bannières confondues, à Québec et à Trois-Rivières – ont fait face à cette incertitude.

«On a eu une première partie de notre commande, puis une seconde. Et on nous a dit : on ne sait pas si vous allez en avoir d’autres», déplore une pharmacienne Familiprix, en basse-ville de Québec, qui n’a pu vacciner que les deux tiers de ses quelque 400 clients normalement vaccinés chaque année.

Simon Desmarquis a eu plus de chance. Après une période d’incertitude, le pharmacien a eu la confirmation jeudi qu’il recevrait le reste de sa commande. Entre-temps, toutefois, il n’a eu d’autres choix que de refuser les demandes de vaccination des clients.

«Ça n’a jamais été comme ça. Et en ne sachant pas si on allait avoir des doses, on a dirigé les gens vers les centres de vaccination publics», expose-t-il.

Lots non approuvés

La quasi-totalité des pharmaciens contactée par Le Journal ignorait les causes de ce cafouillage. Après vérification auprès du ministère de la Santé, il semble qu’un ou plusieurs lots d’un fournisseur contenant des milliers de vaccins n’aient pas été homologués par Santé Canada, ce qui a compliqué l’approvisionnement.

«Il y a des lots de vaccins qui n’ont pas fonctionné. Les vaccins contre la grippe sont particuliers, il faut les refaire chaque année. Et quand Santé Canada les a testés, ça ne correspondait pas aux standards. Donc, ils ne pouvaient pas les distribuer», explique Marie-Claude Lacasse, porte-parole du MSSS.

Face à la situation, des vaccins ont été achetés aux États-Unis afin d’obtenir toutes les doses nécessaires.

Demande croissante

Du côté du CIUSSS de la Capitale-Nationale, on reconnaît avoir fait face à «une demande croissante pour le vaccin un peu partout cette année», avance la porte-parole Annie Ouellet, précisant que 50 000 vaccins avaient été livrés en pharmacie cette année.

Le CIUSSS a tout de même réclamé 8000 doses supplémentaires au MSSS, ce qui lui a été accordé cette semaine. Les vaccins seront distribués dans les pharmacies, mais aussi dans les supercliniques, les groupes de médecine familiale, les CHSLD, etc.

La commande sera-t-elle suffisante? «Il y en a 8000 qui nous ont été accordées», a-t-elle répondu, sans commenter davantage.

Programme de vaccination contre la grippe

- À ce jour, le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime avoir vacciné gratuitement quelque 30 000 personnes.

- Le vaccin est gratuit entre autres pour les :

Personnes de six mois et plus atteintes de certaines maladies chroniques ;

Femmes enceintes en bonne santé, au cours des 2e et 3e trimestresde leur grossesse ;

Personnes âgées de 75 ans et plus ;

Résidents des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ;

Travailleurs de la santé.

- Les personnes non admissibles doivent se rendre notamment dans les pharmacies et débourser 10 $ pour le vaccin et 10 $ pour couvrir l’injection.