Revers honorable du Drakkar au Cap-Breton

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a offert une autre bonne prestation sur la route, samedi soir, quand il s’est incliné 2-1, en fusillade, face aux Eagles du Cap-Breton au Centre 200 de Sydney.

Impliqués dans un troisième match en quatre jours dans les provinces maritimes, les Nord-Côtiers ont subi la défaite, mais ont pleinement mérité ce point au classement face à leurs rivaux de la Nouvelle-Écosse.

Les gardiens brillent

Les Eagles doivent une fière chandelle à leur gardien de but William Grimard, l’étoile incontestée de la rencontre.

Bombardé de 47 rondelles, le cerbère des locaux a multiplié les arrêts clés en plus de stopper les quatre tirs en sa direction lors de la séquence de tirs.

Son vis-à-vis, Lucas Fitzpatrick, a également été brillant et a stoppé 36 des 37 rondelles dirigées contre lui en temps régulier. L’attaquant Ryan Francis a finalement tranché le débat avec le but décisif lors du quatrième tir de son équipe.

Disputé à vive allure, le match a donné droit à des échanges endiablés. Aucun but n’a été marqué au cours des 40 premières minutes de jeu avant de voir Derek Gentile ouvrir la marque au début du troisième tiers.

Les visiteurs n’ont pas lâché prise pour autant et le Letton Raivis Ansons a profité d’un avantage numérique pour relancer le débat, moins de six minutes plus tard. Le suspense s’est échelonné jusqu’à la toute fin.

Récolte respectable

Malgré le revers, le Drakkar complète son long périple dans l’est du pays avec une récolte fort respectable de trois points sur six.

Le navire reviendra devant ses partisans, vendredi prochain, quand il recevra la visite des Huskies de Rouyn-Noranda.