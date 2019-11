Rien ne va plus à Buffalo

Victime de trois défaites consécutives, les Sabres de Buffalo tentent tant bien que mal de trouver des solutions à leurs nombreux problèmes.

Le mois de novembre n’a pas été des plus heureux pour la troupe de Ralph Krueger qui a perdu huit de ses neuf matchs durant cette période. L’attaquant Jack Eichel et sa bande avaient pourtant bien entamé la saison, remportant neuf de ses 12 premiers matchs.

«Nous savions que nous allions avoir des moments plus difficiles et que nous allions être testés, a mentionné l’entraîneur-chef Ralph Krueger après la défaite de 3 à 2 subie contre les Bruins de Boston jeudi. Notre performance aujourd’hui (jeudi) m’a démontré que l’équipe continue de travailler dans la bonne direction. On doit se regrouper maintenant. »

Les problèmes sont autant présents offensivement que défensivement. Les Sabres ont alloué le cinquième plus grand total de buts (33) durant le mois de novembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et ils ont inscrit le plus faible total de buts (18) des 31 équipes.

Si certains joueurs comme Eichel, qui a récolté 26 points en 22 matchs cette année, répondent aux attentes, d’autres ont plus de difficultés.

Transaction en vue?

À ses trois derniers matchs, le gardien Carter Hutton a maintenu une moyenne de buts alloués de 4,73 et un taux d’efficacité de ,854.

En attaque, Jeff Skinner vient d’entamer la première année d’un contrat de huit ans qui le paie en moyenne neuf millions $ par saison. En 22 matchs, l’attaquant a seulement récolté 13 points, dont huit buts. Il avait connu une saison de 40 buts et 63 points la saison dernière.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de l’équipe, Jason Botterill, n’avait pas caché qu’il souhaitait améliorer la situation de son équipe à l’avant.

«Nous continuons de voir s’il y a un mariage avec une autre équipe afin d’ajouter un attaquant à notre groupe», avait-il mentionné, mardi.