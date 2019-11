Souvenir de Snowdon

Photo Ben Pelosse

FAIRE SES COURSES SUR DÉCARIE

D’un pas allègre, ces dames traversent Décarie en cette fraîche matinée de juin 1961. Au coin nord-est de Queen-Mary, le bijoutier Gaétan Houle échange quelques mots avec son épouse, la chapelière Natalie, avec laquelle il partage la même porte d’entrée. Les voisines discutent des derniers potins au salon de coiffure chez Miss Sonia ou au Twin Beauty. Ces dames vont ensuite « luncher » aux comptoirs chez Manny’s et Miss Snowdon. En achetant le pain, petits et grands sont souvent tentés par les délicieuses brioches de la boulangerie Levine. Quant à la taverne Snowdon, l’atmosphère enfumée est réservée aux hommes, le temps d’un lunch ou d’un match de hockey autour d’une bière. Un arrêt à la tabagie Numway s’impose les jours de courses au Blue Bonnets, comme l’endroit a la réputation de prendre les paris en arrière-boutique. Nombre de familles juives immigrées après l’holocauste côtoient alors les familles francophones et anglophones de Snowdon. Mais le visage du quartier se transforme avec le titanesque chantier de l’autoroute Décarie.

QUAND UN BOULEVARD DEVIENT UNE AUTOROUTE

C’est sous cette enfilade de poteaux électriques que l’on trouve aujourd’hui la tranchée de l’autoroute Décarie. L’immense chantier a des incidences majeures. La plupart des expropriations visent un secteur densément peuplé, situé entre le chemin Queen-Marie et Côte-Saint-Luc. Rues fermées et détournées, les Montréalais ne savent plus par où passer pour traverser cette artère aux allures de zone de guerre. En 1965, les journaux parlent de « l’enfer du boulevard Décarie ». Aucun répit n’est prévu pour les résidents, comme les travaux se prolongent tout l’hiver. Ouverte à la circulation le 25 avril 1967, l’autoroute Décarie devient rapidement l’une des plus achalandées en Amérique du Nord avec la venue de millions de visiteurs pour l’Exposition universelle de Montréal. Forçant le départ de milliers de résidents, la nouvelle voie sépare en deux le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Conséquence imprévue, l’aménagement en tranchée de l’autoroute Décarie cause une accumulation rapide de l’eau lors de l’inondation record du 14 juillet 1987.

SNOWDON, UN THÉÂTRE DE MARQUE

Photo d'rchives de la Ville de Montréal, VM105-Y-3_554-004

Ouvert le 27 février 1937, le cinéma Snowdon a tout pour plaire avec ses matinées ou programmes doubles présentés dans un décor unique. Œuvre de l’architecte Daniel John Crighton et du décorateur Emmanuel Briffa, la marquise à la forme arrondie s’inspire du style « paquebot » : une branche du mouvement Art déco en vogue en Amérique du Nord à la fin des années 1930. L’intérieur est aussi somptueux que moderne : les salles sont climatisées et dotées d’un système de prévention des incendies à la fine pointe. Conséquence de l’incendie du Laurier Palace qui avait coûté la vie à 78 enfants en 1927, la fréquentation des vues animées est interdite aux moins de 16 ans. Nombre d’adolescents, dont Froma Shulman, mentent alors sur leur âge pour entrer au Snowdon. Un incendie criminel en mars 2016 sonne le glas de ce grand théâtre devenu vacant. La façade iconique et quelques éléments du décor ont été conservés par la firme responsable du projet de condominium prévu sur le site.