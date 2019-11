Tyrell Sutton, une carte cachée pour les Tiger-Cats?

Les partisans des Alouettes de Montréal qui assisteront à la finale de la Coupe Grey, ce dimanche à Calgary, pourraient entendre régulièrement un nom plutôt familier, soit celui de Tyrell Sutton.

Le porteur de ballon, qui a joué avec les Alouettes de 2013 à 2018, a été identifié comme le demi offensif partant des Tiger-Cats par l’entraîneur-chef Orlondo Steinauer.

«Il y a des choses qui restent derrière les portes closes et c’est pourquoi nous avons décidé d’y aller avec Cameron (Marshall) la semaine dernière, a commenté Steinauer, cité sur le site web de la Ligue canadienne de football (LCF). Pour cette semaine, c’est simplement une direction que nous avons choisi d’emprunter. Les détails et les raisons, nous les gardons pour nous. C’est une décision que nous avons prise et nous l’assumons.»

Dans la finale de l’Est contre les Eskimos d’Edmonton dimanche dernier, Marshall avait porté le ballon neuf fois, étant limité à 31 verges de gains au sol.

Concernant Sutton, le vétéran de 32 ans a disputé seulement quatre parties avec les Tiger-Cats cette saison. Il a amassé 203 verges en 35 courses, captant par ailleurs 11 ballons pour 126 verges et un touché. Sutton avait affronté les Alouettes, le 26 octobre à Montréal, mais n’avait totalisé que 12 verges de gains, dont sept à la suite d’une passe.

Puisque l’attaque de Hamilton est davantage basée sur le jeu aérien, Sutton se veut possiblement une meilleure option pour capter les passes du quart-arrière Dane Evans.

Brandon Banks à surveiller

Quoi qu’il en soit, la principale cible d’Evans face aux Blue Bombers de Winnipeg demeurera sans aucun doute le receveur de passe Brandon Banks, élu joueur par excellence de la LCF plus tôt cette semaine.

À propos de Steinauer, c’est lui qui a reçu le titre d’entraîneur de l’année. Il faut ainsi lui donner le bénéfice du doute quant à son choix de miser, pour débuter ce match de la Coupe Grey, sur Sutton comme porteur de ballon.

Ce dernier en sera à une première présence en grande finale du football canadien.