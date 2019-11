Une sortie plus convaincante pour les Remparts

Malgré un bien meilleur effort que la veille, les Remparts de Québec ont tout de même été incapables de freiner leur série noire en se butant au gardien Nikolas Hurtubise qui a aidé les Tigres de Victoriaville à l’emporter 2-0 sur la glace du Colisée Desjardins, samedi soir.

Rossés 7-1 à la maison par les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, les Remparts avaient bien des impairs à se faire racheter dans cette deuxième sortie de trois en autant de jours. Et ils ont réussi bien que le résultat n’ait pas été à leur avantage dans ce septième revers consécutif. Le Russe Mikhail Abramov a donné la victoire aux Tigres en marquant avec 1 :59 à jouer au match. Édouard Ouellet a fermé les livres dans une cage abandonnée.

Si les Québécois ont été plus responsables en défensive et fourni un effort beaucoup plus convaincant, cela n’a pas suffi devant les arrêts d’Hurtubise qui a signé un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ en stoppant 30 tirs, lui qui agissait comme joueur affilié alors qu’il porte les couleurs du Titan de Princeville au niveau junior AAA en temps normal.

Les Diables rouges avaient alloué 28 buts à leurs quatre précédents rendez-vous.

«Ça a été de loin notre meilleur match depuis un petit bout de temps. On a bien travaillé, on a été l’équipe qui a travaillé le plus fort. J’ai aimé comment on a géré notre jeu, on gardait toujours nos présences courtes et on avait toujours de l’énergie. C’est extrêmement positif et il faut continuer dans cette veine», a déclaré l’entraîneur-chef au bout du fil.

Première depuis 2016

Les représentants de la Vieille Capitale n’avaient pas traversé une séquence aussi difficile depuis mars 2016. Cette saison (2015-2016) suivait l’année de la présentation du tournoi de la Coupe Memorial au Colisée Pepsi

Les Remparts étaient toujours privés de plusieurs joueurs en raison de blessures. Après le match de vendredi, Roy avait mentionné qu’il ne parlerait pas trop stratégies avec ses joueurs jusqu’au duel contre les Tigres. C’est plutôt le capitaine Félix Bibeau qui a réuni tout le groupe.

«Félix a fait un bon meeting avec les joueurs. On s’est tenus à la base, on a regardé les tendances des Tigres et le mot d’ordre était le travail. C’est ce que j’ai obtenu. On a vu de belles choses. On peut bâtir sur ce match-là. On les a limités à 10 tirs après 40 minutes et on les a gardés plus en périphérie [du filet]», a souligné Roy.

Il y avait toutefois un bémol dans le discours du gagnant du trophée Jack Adams en 2014. Il croyait que le juge de lignes appellerait un dégagement sur les séquences ayant mené aux buts des locaux.

«C’est dommage de perdre sur une décision des juges de lignes. Ça aurait dû être des dégagements. Ce sont des décisions qui peuvent changer l’allure d’un match [...] [Félix-Olivier] Chouinard était à égalité avec son joueur, ça devrait être un dégagement automatique», plaidait-il en lien avec le premier but des Tigres.

En vitesse

Devant initialement effectuer un retour au jeu, l’attaquant Gabriel Montreuil a finalement passé son tour chez les Remparts, forçant Roy à employer seulement 11 joueurs d’avant... C’est finalement Carmine-Anthony Pagliarulo, auteur de 24 arrêts samedi soir, qui obtiendra le départ cet après-midi contre Charlottetown au Centre Vidéotron.