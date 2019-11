Alexis Shank offre une victoire aux Saguenéens

Après avoir marqué les deux premiers filets en avantage numérique, les Saguenéens de Chicoutimi se sont rabattus sur un gardien au sommet de son art pour vaincre les Eagles du Cap-Breton au compte de 2 à 1, au Centre 200, dimanche après-midi. Les Saguenéens reviennent donc à

Chicoutimi en ayant remporté deux de leurs trois parties dans les Maritimes.

« J’ai aimé notre voyage. Avec [Hendrix] Lapierre, [Vladislav] Kotkov, et [Xavier] Labrecque blessés, je suis satisfait puisqu’on avait beaucoup de compétition. Le premier voyage dans les Maritimes n’est jamais facile, mais on a bien réagi. Aujourd’hui [dimanche], ce n’était certainement pas un match de 2 à 1, mais les deux gardiens de but ont été incroyables, et je suis content qu’on ait eu le dernier mot », a laissé entendre l’entraîneur-chef des Bleus, Yanick Jean, après la partie.

Le mur Shank

Si les Sags ont réussi à contenir la troisième meilleure unité offensive du circuit à seulement un but, ils le doivent incontestablement à la magistrale tenue de leur gardien Alexis Shank, qui a réalisé 38 arrêts.

Alors que les Bleus tentaient d’ouvrir la machine offensive lors du deuxième vingt, les Saguenéens ont offert pas moins de quatre échappées aux joueurs des Eagles, qui n’ont cependant pas été en mesure de déjouer la vigilance du gardien.

Après avoir privé Ryan Francis d’un but certain de la mitaine, Shank a encore une fois démontré tout son savoir-faire devant Derek Gentile, qui s’amenait seul devant lui. Le numéro 31 des Bleus a aussi frustré Kyle Havlena et Shawn Boudrias, qui ont eux aussi réussi à se faufiler seuls derrière la défensive saguenéenne.

Seul Logan Kelly-Murphy (1er en carrière) a réussi à déjouer Shank en fin de partie.

Bien qu’avant la partie de dimanche les Saguenéens de Chicoutimi se retrouvaient à l’avant-dernier rang des meilleurs avantages numériques du circuit, les Bleus n’en ont rien laissé paraître lors de cette rencontre.

Alors qu’ils évoluaient avec l’avantage d’un homme, Samuel Houde a offert une passe parfaite du coin de la patinoire à son capitaine, qui se trouvait devant le filet. Rafaël Harvey-Pinard (11e) en a donc profité pour inscrire son équipe au pointage à l’aide d’un tir parfait de l’enclave.

Christophe Farmer avait marqué le deuxième but des siens alors que les Bleus évoluaient avec l’avantage de deux hommes.