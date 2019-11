Cadillac XT6: mieux vaut tard que jamais

En peu de temps, la marque Cadillac a rejoint ses rivales en étoffant sa gamme de modèles d’utilitaires qui lui manquaient cruellement. Dernier en liste, le grand XT6 n’est pas le moindre.

Dans l’univers des utilitaires de luxe de taille moyenne, le Cadillac XT6 était attendu. C’est la pièce manquante d’un puzzle qui permet désormais à cette marque centenaire de General Motors de combler un vide entre le XT5 compact et son mastodonte, l’Escalade. Auparavant, faute de trouver ce genre de véhicule au sein de la gamme Cadillac, de nombreux acheteurs se tournaient vers le Lexus RX L, l’Acura MDX ou le Mercedes-Benz GLE, les trois modèles du genre les plus populaires, ou, encore, vers leurs rivaux.

Pour ces acheteurs, un intérieur à 6 ou 7 places constituait un critère de sélection primordial, tout comme une capacité de remorquage substantielle d’ailleurs. Avec son intérieur à 5 places, le XT5 était disqualifié derechef, alors que l’Escalade paraissait inutilement gros et gourmand.

Le XT6 2020 répond maintenant à ces attentes puisque cet élégant VUS, qui s’intercale entre le XT5 et l’Escalade, dispose d’un habitacle à 6 ou 7 places, selon l’aménagement choisi, et d’une capacité de remorquage de 1814 kg (4000 lb).

Cadillac cible visiblement une clientèle jeune — jeune de cœur, à tout le moins — avec ce nouveau venu. Voilà pourquoi les dirigeants de la marque ont recruté les frères Anthony et Joe Russo pour réaliser un message publicitaire télévisé de style hollywoodien, qui rappelle leurs plus récentes réalisations, des films de grande envergure comme Avengers: Endgame. Cette publicité percutante, que l’on voit ces jours-ci au petit écran, met justement en valeur un habitacle assez vaste pour accueillir... « la gang » !

L’ENTRE-DEUX TANT ATTENDU

Ce VUS à châssis monocoque partage l’architecture du XT5; une architecture commune à plusieurs produits GM, à commencer par le Chevrolet Traverse et le GMC Acadia, deux autres VUS à trois rangées de sièges. Par ses dimensions, le XT6 s’apparente davantage au GMC qu’au Chevrolet, qui est beaucoup plus long (3,1 m contre 2,9).

On croirait que cette différence se reflète dans le dégagement pour les jambes des occupants de banquette arrière de ces deux véhicules, car il est nettement supérieur dans le Chevrolet (851 mm contre 750 pour le XT6). Toutefois, on se réjouit de constater qu’il y a plus de dégagement pour les jambes à la seconde rangée dans le Cadillac (994 mm contre 786).

La vraie différence se trouve au niveau du coffre, celui du Chevrolet étant beaucoup plus volumineux. Son volume utile varie de 651 à 2 789 L, alors que celui du Cadillac va de 356 à 2 228 L, selon l’usage que l’on fait des sièges de la seconde et de la troisième rangée.

Photos courtoisie, General Motors

Cela dit, les amateurs de beaux meubles seront très heureux d’avoir un XT6 à leur disposition lors de leur prochaine tournée des antiquaires. Bien sûr, lorsque la banquette arrière est en place, il reste peu d’espace derrière pour de petits bagages. Et pourtant, il y en a deux fois plus que dans un Lexus RX 350L, le VUS qui est le plus vendu dans ce créneau malgré des cotes de volume utiles inférieures (176-1 656 L). D’ailleurs, il suffira de rabattre les dossiers de la banquette arrière et des sièges de la rangée centrale pour découvrir un volume de 35 % supérieur à ce dont on dispose dans le Lexus.

MOTEUR BIEN CONNU

Côté motorisation, le XT6 partage un moteur bien connu. Ce V6 de 3,6 L qu’on surnomme LGX produit 310 ch et 271 lb-pi de couple. Voilà amplement de puissance pour permettre à ce véhicule de 2 t d’accélérer de 0 à 100 km/h en 7 s et des poussières. Avec un poids pareil et ces performances enlevantes, il faut cependant s’attendre à une consommation élevée. La cote moyenne de 11,8 L/100 km annoncée par ÉnerGuide le confirme, tout comme la moyenne de 11 L que nous avons relevée au terme d’un essai automnal. Fait à noter, ce moteur sert également au XT5, mais on le retrouve aussi, mais avec des configurations plus ou moins différentes, sous le capot d’une foule d’autres produits GM, qui vont des berlines Cadillac CT6 et Buick LaCrosse aux utilitaires Chevrolet Blazer et GMC Acadia, en passant par le coupé sport Chevrolet Camaro.

Photos courtoisie, General Motors

Comme pour le XT5, ce V6 est jumelé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports qui transmet la puissance aux quatre roues qu’entraîne une transmission intégrale réactive. GM n’offre pas de XT6 à deux roues motrices au Canada, contrairement aux États-Unis.

Alors que le moteur et la boîte de vitesses sont les mêmes pour les deux versions constituant la gamme du XT6, les versions Luxe haut de gamme et Sport, cette dernière bénéficie d’un rouage intégral différent. Appelé « Sport Control », ce rouage a fait ses débuts il y a deux ans sur le Buick Envision. Il dispose d’un différentiel à double embrayage avec un système de vectorisation du couple servant à répartir le couple entre les quatre roues de manière transparente et plus rapidement pour mieux répondre aux besoins du moment. À cela s’ajoutent des réglages spécifiques de l’amortissement du châssis, qui rendent la suspension du XT6 légèrement plus ferme, juste assez pour justifier l’appellation Sport.

UN LUXE ASSUMÉ

Photos courtoisie, General Motors

Le XT6 se veut luxueux comme le suggèrent les garnitures contrastantes en bois exotique ou en fibre de carbone garnissant l’élégant tableau de bord, mais aussi le volant chauffant automatique, les sièges avant chauffants et ventilés automatiques, les sièges chauffants de la seconde rangée offerts avec l’ensemble « Confort et qualité de l’air », cette superbe sellerie de cuir semi-aniline qui fait partie de l’ensemble optionnel « Platinum », ou encore cette impressionnante chaîne audio Bose Performance à 14 haut-parleurs qui ravira tout mélomane.

Des dossiers rabattables à commande électrique pour la troisième rangée et une fonction de siège rabattable à distance pour la deuxième rangée, tous de série, facilitent la vie aux utilisateurs de ce véhicule, tout comme le système à bascule et coulisse du siège de la rangée centrale conçu pour faciliter l’accès aux places arrière.

Photos courtoisie, General Motors

Le XT6 offre également une variété de dispositifs d’aide à la conduite, dont un régulateur de vitesse adaptatif très sophistiqué et un système de vision nocturne novateur. Certains des dispositifs d’aide à la conduite sont cependant très intrusifs et nécessitent plus de raffinement, une critique qui s’adresse tristement à plusieurs modèles rivaux de ce Cadillac, il faut le reconnaître.

FICHE TECHNIQUE

Prix de base

60 998 $ (Luxe haut de gamme 4RM); 63 798 $ (Sport 4RM).

Transport et préparation

2100 $

Groupe motopropulseur

V6 DACT 3,6 L; 310 ch à 6 600 tr/min, 271 lb-pi à 5 000 tr/min. Boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P235/55R20 (de série); P265/45R21 (option).

Cotes

Empattement : 2 863 mm; longueur : 5 050 mm; largeur : 1 964 mm; hauteur : 1750-1784 mm. Poids : 2014-2127 kg. Volume du coffre : 356-2 228 L. Capacité de remorquage : 1 814 kg (4 000 lb). Volume du réservoir : 72-83 L. Consommation moyenne (essai) : 11,0 L/100 km.

Concurrence

Acura MDX

Audi Q7

Audi Q8

BMW X6

Infiniti QX60

Land Rover Discovery

Land Rover Ranger Rover Velar

Lincoln Naurilus

Lexus GX

Lexus RX

Maserati Levante

Mercedes-Benz GLE

Porsche Cayenne

Tesla Modèle X

Volkswagen Atlas

Volvo XC90

Points forts

Silhouette élégante

Finition soignée et luxueuse

Capacité de remorquage intéressante

Points faibles

Systèmes d’aide à la conduite intrusifs

Groupes optionnels coûteux

Consommation élevée

Cotes de l’auteur

Cote d’ensemble 8/10

Consommation 6/10

Équipement 8/10

Prix 7/10

Apparence 9/10

Confort à l’avant 8/10

Confort à l’arrière 8/10

Comportement 8/10

Performance 8/10

Rangement 8/10

Cadillac présent même au Kazakhstan

Photos courtoisie, General Motors

La marque Cadillac a un rayonnement mondial et, depuis l’été dernier, elle est également présente au Kazakhstan. Le 8 juin, la société Orbis Auto a inauguré les nouvelles installations de Cadillac Almaty, la seule concession de la marque dans ce pays de steppes qui a retrouvé son indépendance de l’URSS en 1991.

Située à Almaty, la plus grande ville du pays (qui fut autrefois sa capitale), cette concession couvre une superficie totale de 1312 mètres carrés et sa construction a nécessité un investissement dépassant les 4 millions de dollars US.

Cadillac Almaty offre certains produits Cadillac et Chevrolet : l’Escalade, le XT5, le Tahoe et le Traverse, mais aussi le coupé sport Chevrolet Camaro. À cela s’ajoutera vraisemblablement le XT6 en 2020.

Ce concessionnaire, qui prévoit de vendre jusqu’à 200 véhicules des deux marques d’ici la fin de l’année, se distingue, entre autres, par son programme d’achat à versements périodiques sans intérêt !