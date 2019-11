C’est arrivé la semaine du 24 novembre

24 novembre 1972

Ginette Reno, déjà connue au Québec, remporte le premier prix du festival de la chanson de Tokyo avec I can’t let you walk out of my life en représentant... l’Angleterre !

25 novembre 1944

La corvette canadienne Shawinigan est torpillée par le sous-marin allemand U-1228. C’est une lourde perte de 85 hommes pour la marine canadienne lors de la bataille du golfe du Saint-Laurent, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

26 novembre 1984

Alors que la saison vient de commencer difficilement, le joueur vedette du Canadien de Montréal Guy Lafleur annonce sa retraite, à la surprise générale.

27 novembre 1896

photo Archives de la Ville de Montréal, BM042-Y-1-P1037

Le controversé ministre de l’Intérieur Clifford Sifton lance une opération de recrutement d’immigrants au Canada. Les promoteurs leur attribuent des terres, et des annonces sont publiées jusque dans l’est de l’Europe. Le ministre Sifton accentue sa politique pour coloniser l’Ouest canadien au tournant du 20e siècle. Des quelque 16 000 immigrants accueillis en 1896, on en compte plus de 140 000 en 1905. Arrivant d’Allemagne, d’Europe de l’Est ou d’Ukraine, ces nouveaux venus s’établissent surtout en Saskatchewan et en Alberta. Partis d’Europe par bateau, c’est grâce au chemin de fer qu’ils parcourent l’immense territoire canadien.

28 novembre 1925

Le gardien de but Georges Vézina dispute sa dernière partie dans la Ligue nationale de hockey. Le trophée portant son nom est remis au meilleur gardien de but.

29 novembre 1971

Décès de l’humoriste et comédien québécois Olivier Guimond, à l’âge de 57 ans (né en 1914). Vedette du burlesque montréalais, il ouvre la voie à plusieurs générations d’humoristes québécois.

30 novembre 1970

photo Archives de la Ville de Montréal, BVM94-Ed40-035

Après leur victoire en finale de la Coupe Grey, les Alouettes défilent devant leurs partisans à Montréal. L’équipe, dirigée par son ancien joueur vedette Sam Etcheverry, avait connu une saison moyenne. À l’époque, 14 matchs seulement sont joués dans une saison régulière ! Néanmoins, la bonne tenue de l’équipe en finale donne la victoire aux Montréalais par la marque de 23 à 10, contre les Stampeders de Calgary. Il y a alors 21 ans que les Alouettes n’avaient pas remporté la coupe Grey. Pour l’occasion, les joueurs empochent tous un boni de 1500 $ !