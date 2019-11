Colin Kaepernick sur la voie d’évitement

Les admirateurs du quart-arrière Colin Kaepernick devront prendre leur mal en patience, puisque depuis la tenue de sa séance d’essai du 16 novembre, aucune organisation de la NFL ne l’a contacté.

Selon le réseau ESPN, l’athlète de 32 ans a envoyé des vidéos le montrant en action aux équipes n’ayant pas délégué un représentant à l’entraînement; sept formations avaient choisi de dépêcher quelqu’un sur place. Or, l’intérêt ne semble pas au rendez-vous, ce qui risque de faire jaser davantage.

N’ayant pas évolué dans le circuit Goodell depuis 2016, Kaepernick a été au centre de l’attention quand il a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national américain afin de protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière dans son pays. Également, il a entreprise des procédures judiciaires contre la ligue en octobre 2017, accusant ses dirigeants de collusion; une entente hors-cour a été conclue à ce sujet en février.

«Ça fait trois ans que je suis prêt, avait mentionné l’ancien pivot des 49ers de San Francisco aux médias peu après avoir offert une démonstration de son savoir-faire sur le terrain. On m’a renié depuis. Nous savons tous pourquoi je me suis présenté ici et je l’ai montré devant tout le monde. Nous n’avons rien à cacher, donc j’attends des nouvelles de 32 propriétaires, de 32 clubs, de Roger Goodell [le commissaire]. Tous doivent arrêter de fuir la vérité.»

Kaepernick a totalisé 79 touchés, dont sept par la course, en carrière.