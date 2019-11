Des balados à écouter en rafale

Nous sommes devenus des fanatiques de l’écoute en rafale.

Communément appelée binge-watching, cette pratique consiste à regarder l'un après l'autre, et parfois avec excès, des épisodes d’une série.

Bien que nous pensions surtout aux services de télévision en ligne comme Club Illico ou Netflix lorsque nous évoquons ce phénomène, les balados peuvent aussi servir à assouvir cette soif presque insatiable de divertissement.

Dans le monde des balados, les fictions sont particulièrement propices à l'écoute en rafale.

Ces productions audio ne sont ni des reportages ni des entrevues, mais reposent sur des scénarios dont les personnages sont interprétés par des comédiens.

Elles épousent de nombreux genres, du true-crime au drame traditionnel en passant par la science-fiction. Les meilleures parmi ces séries vous accrocheront avec leurs histoires bien ficelées et vous transporteront dans des univers imaginaires plus efficacement que la télévision.

S’immerger dans un monde fictif

Leurs paysages sonores bien léchés rendent ces productions particulièrement attrayantes pour les passionnés de balados.

Utilisant une combinaison de sons ambiants, de bruitages et parfois de musique, ces trames de fond sont minutieusement composées pour vous faire oublier que le tout est enregistré dans un studio et non sur le terrain.

Bien entendu, plusieurs balados d'autres types comportent des ambiances sonores, mais, dans les balados de fiction, l'on ne se contente pas du simple crissement de pas dans la neige ou du bruit lointain de klaxons.

C’est d’ailleurs de cette façon que ces balados se démarquent des très populaires livres audio. Bien que ces deux types de production reposent sur la lecture d'un texte relatant une histoire qui est le plus souvent fictive, l'on retrouve dans le balado de fiction tous les bruits auxquels on ne prête pas nécessairement attention au quotidien.

L’objectif est simple: vous plonger dans une histoire construite de toutes pièces et vous convaincre de sa réalité.

6 excellentes séries de fiction

Parce que nous n’aurons jamais assez de séries à consommer en rafale, voici six suggestions de balados de fiction à écouter sans modération.

L’Appel des abysses – France Culture et la SACD

L’histoire captivante d’une dystopie où l’élite vit confortablement dans une ville sous-marine tandis que le reste de la société croupit à la merci des éléments à la surface. Pour d’autres balados de la même trempe produits par France Culture, je vous suggère le récit d’espionnage Projet Orloff ou la comédie policière Hasta Dente.

Limetown – Two Up Productions

Imitant particulièrement bien le style true-crime traditionnel, Limetown nous fait suivre une journaliste d’enquête qui cherche à comprendre comment, dans une petite communauté sans histoire, 326 personnes ont pu disparaître sans laisser de traces. Signe de sa qualité et de son énorme popularité, les passionnés pourront aussi se tourner vers une série télévisée présentée sur Facebook Watch et un roman dont l’histoire précède celle que relate le balado.

Tout ouïe – Magnéto

Une collection éclectique de balados de fiction pour les jeunes et les moins jeunes, produite par l’organisme québécois Magnéto. Je vous conseille fortement La brebis galeuse, une habile adaptation d’un texte de l'artiste italien Ascanio Celestini qui vous transportera dans un monde imprévisible.

Wolverine: The Long Night – Marvel et Stitcher

L’un des meilleurs balados du genre, l’excellente première saison de cette série de Marvel nous présente une histoire inédite tournant autour de Wolverine, ce mutant canadien au passé tourmenté et aux griffes de métal. La série plaira certainement aux amateurs de superhéros, mais également aux auditeurs normalement peu intéressés par les justiciers en collants.

Fréquences – Ici Radio-Canada Première

Une journaliste retourne malgré elle dans son village natal pour une histoire de famille et finit par s’intéresser à de bizarres rumeurs concernant un bruit qui se fait entendre tard la nuit dans cette contrée habituellement très silencieuse.

Welcome to Night Vale – Night Vale Presents

Aussi délicieux qu’étrange, Welcome to Night Vale vous propose d’écouter l’émission de radio d’un curieux village digne de l’univers de Chair de poule. Empreint d’humour noir, ce balado de fiction jouissant d’une plume qui fait parfois penser à une lugubre forme d’écriture automatique est un exemple parfait de ce que l’on peut faire avec peu de moyens mais beaucoup de talent.