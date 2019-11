Deuxième revers en moins de 24h pour l’Océanic

« En première portion de match, nous n’avions pas beaucoup de cohésion. Par la suite, nous avons mieux joué. Nous n’avons pas été chanceux sur leur 2e but alors que la rondelle a frappé le bâton de Labrie pour se retrouver dans le filet, et, sur le 3e but, il y avait une obstruction flagrante qui n’a pas été appelée », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a vanté le travail de ses défenseurs Christopher Innis et Zacharie Massicotte qui ont bloqué plusieurs tirs.