Jouer dans la neige bien au chaud

Le mois de décembre n’est pas encore entamé et, déjà, les enfants ont réalisé leurs premiers bonshommes de neige, érigé les fondations d’un futur fort, façonné des boules de neige qu’ils gardent en réserve, et ce, bien au chaud dans leurs habits de neige .

Photo courtoisie, Altitude Sports

Pantalon Spyder doté d’une bavette doublée de tricot peigné, bretelles élastiques, coutures imperméables, guêtres intégrées et ajustement en longueur. 178,99 $, fr.altitude-sports.com

Photo courtoisie, Columbia

Manteau Nordic Strider imper-respirant et ultrachaud avec un capuchon, une coupe plus longue et un ajustement optimal. 159,99 $, columbiasportswear.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Ensemble de sous-vêtements Helly Hansen, en laine mérinos (57 %) et polypropylène (43 %) favorisant l’évacuation de la transpiration. 89,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Columbia

Salopette Columbia avec genoux et siège renforcés, guêtres internes, pattes réglables à la taille et bretelles offrant un ajustement parfait. 99,99 $, columbiasportswear.ca

Photo courtoisie, Altitude Sports

Manteau à capuchon Marmot en duvet, 100 % polyester anti-déchirure hydrofuge, avec poches chauffe-mains à glissière et manchons élastiques. 164,99 $, fr.altitude-sports.com

Photo courtoisie, Altitude Sports

Passe-montagne Kombi en molleton ultradoux (100 % polyester) pour petits enfants (une grandeur), 18,99 $, fr.altitude-sports.com

Photo courtoisie, Sports Experts

Mitaines Kombi en forme d’animaux qui éveilleront l’imagination des enfants au moment de créer des histoires de neige. 34,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Manteau de ski alpin pour fille The North Face, en polyester avec membrane respirante, imperméable et coupe-vent. 199,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Altitude Sports

Tuque Patagonia faite de polyester recyclé qui ne pique pas et ne rétrécit pas. 45 $, fr.altitude-sports.com

Photo courtoisie, Sports Experts

Pantalon isolé Helly Hansen avec système d’ajustement de la taille et de la longueur des jambes, poches à fermeture éclair et ventilation à l’entrejambe. 129,99 $, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Manteau de planche à neige Burton qui grandira en même temps que le petit sportif, avec capuchon extensible laissant de la place pour le casque. 169,99 $, sportsexperts.com

Photo courtoisie, Snotek

Chapeau Snotek de style chapka, avec doublure en fausse fourrure très douce. 19,99 $, amazon.ca