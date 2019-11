La saison du pull

Après les cotons molletonnés et les hoodies, c’est au tour des pulls d’être sous les projecteurs. Entre les pièces coûteuses tricotées de matières naturelles, telles que le cachemire, le mohair et la laine mérinos, et celles plus abordables en acrylique et en polyester au coup d’œil très réussi, il est parfois difficile de choisir entre la qualité et les looks tendance de la saison. Que vous soyez à la recherche d’un classique ou d’un article pour suivre le courant du moment, je vous propose donc quelques particularités à retenir et qui confèrent un look luxueux à un pull :

La texture : Recherchez les points torsadés (cable knit), les points plumes ou les points de fantaisie, car ils donnent une impression de fait main. Les pulls avec du relief semblent donc de meilleure qualité.

La couleur : Le noir est une évidence, mais ivoire, gruau, tabac, sarcelle, bourgogne, bleu marine ou gris sont des teintes raffinées qui rappellent les matières nobles ou les pierres précieuses.

Les finitions : L’épaisseur et la largeur de l’encolure, des poignets et de l’ourlet sont des gages de qualité. La coupe : Un modèle classique (col roulé, col cheminée, encolure en V, ras du cou) près du corps résonne avec l’intemporel.

Une particularité : Une touche de fourrure, un col baveux, un écusson, une broche, un dégradé de couleur, un motif ou un graphisme marquant sont autant de touches qui sortent votre chandail du commun.

Photo AFP

Du pull aux tricots lousses Christian Dior de Bianca Brandolini aux points texturés du chandail de Jean-Philippe Wauthier, on remarquera l’aspect tactile de votre pull, de l’effet câble de ce chandail RW&CO. au coup d’œil dentelle de ce modèle de Dynamite.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Jennifer Lopez y est allée d’une silhouette monochrome Sally LaPointe, alors que Natalie Portman a préféré le classicisme d’un look à la Audrey Hepburn (chandail manches aux coudes, pantalons écourtés et ballerines) signé Celine.

Photo AFP

Pour elle et pour lui, Sarah Pacini propose des cols roulés dont la texture du mohair est toujours chic.

Photo courtoisie

Photo AFP

Nina Dobrev, en Louis Vuitton, et Yara Shahidi, en Prabal Gurung, ont composé des looks tout en fraîcheur, dont la pièce maîtresse est le chandail de laine. L’astuce est révélée par la superposition. Un chandail encolure en V cramoisi de la marque Ça va de soi vous permettra de répéter ce look pendant de nombreuses années.

Photo Wenn

Photo AFP

Le graphisme Miu Miu saute aux yeux, mais remarquez le col et les poignets du pull de Natalia Dyer. La marque américaine Coach reprend une esthétique similaire pour son modèle « Bonesy ».

Photo courtoisie

Photo AFP

À l’instar des blocs de couleurs en V du chandail Victor Glemaud, Le Château propose des rayures. Les modèles Prada et Lacoste portés par Storm Reid et Marion Cotillard proposent des broches intégrées à même le tricot. Harricana suggère une création ornée de fourrure recyclée et Lamarque présente une version robe. Nicole Kidman y va d’un modèle tout en finesse de Christian Dior.

Photo courtoisie