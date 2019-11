Laurent Dubreuil peut finalement se réjouir

Le Québécois Laurent Dubreuil a grimpé sur le podium pour la première fois de la saison dans le cadre d’une compétition individuelle, récoltant la médaille de bronze à l’épreuve du 500 mètres de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Tomaszow Mazowiecki, en Pologne, dimanche.

Dubreuil a conclu la course en 34,975 s pour terminer derrière les Japonais Tatsuya Shinhama (34,732) et Yuma Murakami (34,734). La veille, il avait mérité une décoration de la même couleur lors du sprint par équipe, en compagnie de David La Rue et d’Alex Boisvert-Lacroix.

En solo, l’athlète de Lévis n’avait pas obtenu de médaille depuis son triomphe au 500 m d’Heerenveen, aux Pays-Bas, il y a un peu plus de deux ans.

«Tous les efforts que je fais, je ne les mets pas pour finir cinquième ou septième. Ce n’est pas suffisant pour moi, encore moins dans la perspective que j’ai maintenant un enfant à la maison. J’aurais l’impression de partir et de m’ennuyer de mon enfant pour rien. J’en ai fait des top 10 dans ma carrière, mais là, j’en ai assez eu pour que ça m’excite», avait-il affirmé au «Journal de Québec» plus tôt ce mois-ci.