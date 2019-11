Laval et Montréal: plus que quelques semaines pour doter votre animal de compagnie d'une micropuce

Les propriétaires de chiens et de chats de Montréal n’ont plus que quelques semaines pour stériliser leur animal de compagnie et lui poser une micropuce avant le 1er janvier 2020, date limite imposée par la Ville.

Le temps d’une journée, les bureaux de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal se sont transformés, dimanche, en clinique vétérinaire pour offrir le service de micropuçage à des animaux de compagnie.

La micropuce est un moyen efficace de retrouver son animal en cas de perte, comme chacun possède un code unique au monde.

«On explique aux gens que c’est la même chose qu’un code-barre sur une boîte de céréales. Chaque animal a son code à 15 chiffres», explique un technicien rencontré par TVA Nouvelles.

Selon le maire de l’arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, la Ville de Montréal se prépare déjà en vue de la date butoir.

«En fait, on est en période d'adaptation, d'où l'importance de profiter des diverses cliniques que la Ville de Montréal offre» mentionne-t-il.

Une bonne nouvelle pour les animaux

Le nouveau règlement annoncé par la Ville de Montréal est une bonne nouvelle selon la directrice générale de la SPCA de Montréal, Élise Desaulniers.

«Dans ce cas-ci, ce n'est pas juste une réglementation pour ajouter des contraintes, c'est vraiment quelque chose qui est bien pour les animaux» explique-t-elle.

Selon les données de la Ville, seulement 34% des chiens et 37% des chats enregistrés étaient stérilisés et dotés d'une micropuce l'année dernière.

À noter qu'à Laval également, à compter du 1er janvier 2020, tout chien ou chat gardé sur le territoire devra être muni d'une micropuce.