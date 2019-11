Le maire Labeaume annonce plusieurs investissements à Beauport

Les hostilités budgétaires ont été lancées par l’administration Labeaume, dimanche, avec des annonces totalisant plus de 22 M$ pour l’arrondissement Beauport à la veille de la présentation du budget.

Le maire Régis Labeaume et trois de ses conseillers ont officialisé plusieurs investissements, dont une somme de 8,3 millions $ dans divers projets d’infrastructures communautaires, sportives et de loisirs.

«Investir dans le milieu culturel, sportif et communautaire, c’est investir directement dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens», a déclaré M. Labeaume, dimanche, dans un ancien couvent de Beauport.

Moins de bruit à Courville

La part du lion revient à la construction d’un mur antibruit dans le secteur Courville au coût de 6 M$, de façon à dissiper le bourdonnement émanant du dépôt à neige de Beauport le long du boulevard Louis-XIV.

La forme exacte du mur devrait se préciser à compter de mercredi, au moment du dévoilement d’une étude commandée pour évaluer le bruit ambiant.

«Ça fait des années que les gens perçoivent du bruit. Des études ont été faites et c’est nécessaire. [...] Il reste les choix finaux à faire, mais on sait ce que ça va coûter», a expliqué Régis Labeaume, estimant que le mur fera entre 700 et 800 mètres.

Parmi les dépenses figure l’aménagement d’un parc de quartier dans le secteur Pavillon Royal qui sera érigé sur l’ancien terrain de baseball Saint-Ignace d’ici 2021. Deux bâtiments à vocation communautaires seront aussi revampés.

Pas avant 2021

Le conseiller Jérémie Ernould en a également profité pour annoncer une ribambelle d’enveloppes supplémentaires, qui ne seront toutefois ouvertes qu’à compter de 2021, une année électorale sur la scène municipale.

Un débours important est dans les cartons pour la bibliothèque Étienne-Parent, la deuxième plus fréquentée à Québec, alors que 4 M$ y seront consacrés dans deux ans.

Cette somme vise un «agrandissement extérieur de 7500 pieds carrés et des modifications à l’intérieur pour 2500 pieds carrés», a indiqué M. Ernould. Une partie du mobilier sera du coup remise au «goût du jour», a-t-il ajouté.

Le conseiller en a profité pour évoquer d’autres projets qui seront enclenchés en 2021 pour 3,75 M$, notamment pour des parcs et pour le Centre de plein air de Beauport.

Les annonces d’investissement en infrastructures sont loin d’être finies, à en croire Régis Labeaume, alors que le budget doit être présenté au conseil municipal lundi.

«Chaque année, on investit entre 400 et 500 M$ en infrastructures», a-t-il glissé.

Plus de 22 M$ pour Beauport