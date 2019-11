Le receveur le plus utile

Jamais dans l’histoire de la NFL un receveur n’a hérité du titre de joueur le plus utile. Il n’y aura fort probablement pas d’exception à la règle au terme de la présente saison, mais Michael Thomas se retrouve tellement dans une stratosphère à part à sa position qu’il mériterait d’être considéré.

Il ne faut pas se faire d’idées. Depuis 20 ans, le plus prestigieux honneur individuel a été remis 16 fois à des quarts-arrière. Les quatre autres lauréats ont été des porteurs de ballon. Avec les performances mirobolantes des quarts Lamar Jackson, Russell Wilson et quelques autres de leurs pairs, ce n’est visiblement pas cette année que le sublime Michael Thomas va briser le moule.

Sauf que l’ailier espacé des Saints produit à un rythme prodigieux et s’il n’obtient pas la reconnaissance ultime, jamais un receveur ne sera digne d’en devenir récipiendaire.

Depuis son arrivée dans la NFL, en 2016, le produit d’Ohio State performe avec la rigueur d’un métronome, mais cette saison, son niveau de jeu s’avère incomparable.

Du jamais-vu

En 10 parties, Thomas a capté 94 passes pour 1141 verges, ce qui le met en voie de connaître une saison de 150 réceptions et 1825 verges. À ce rythme, il éclipserait donc le record de 143 réceptions en une saison, établi par Marvin Harrison, en 2002. Ses 1825 verges s’avéreraient le troisième plus haut total dans l’histoire.

Avant lui, jamais un receveur n’avait capté au moins 90 passes à ses quatre premières saisons. À neuf reprises cet automne, il a capté au moins huit passes. C’est donc dire que les Saints peuvent compter sur lui match après match, même si les équipes adverses savent qu’il sera ciblé à outrance par Drew Brees et qu’elles affectent les ressources en conséquence en couverture de passe. La double couverture, Thomas la mange au dîner et la digère aisément avant le souper !

Seul maître à bord

Malgré sa production monstre, on entend déjà les réfractaires signaler que l’excellence de Thomas n’est que le fruit de l’époque dans laquelle il a le bonheur d’évoluer. La NFL est en effet axée sur la passe, et les règlements favorisent la plupart du temps les receveurs au dépit des demis défensifs.

Vrai, sauf que là où Thomas se démarque et mérite considération pour le titre de joueur le plus utile, c’est qu’il est seul sur sa planète avec les Saints. En effet, parmi les ailiers espacés de l’équipe, c’est lui qui a amassé 75 % des 126 réceptions. Pensez-y un seul instant...

Ses 94 attrapés constituent un total plus élevé que tous les receveurs réunis de deux équipes, soit les Eagles (93) et les Ravens (74). Chez les Saints, le deuxième ailier espacé, Ted Ginn, ne cumule que 22 réceptions et 310 verges.

En d’autres termes, Thomas est l’unique ailier espacé de qualité chez les Saints, qui manquent cruellement de profondeur à cette position. Brees s’organise bien pour distribuer le ballon autrement, à ses porteurs de ballon et ailiers rapprochés, mais quand tout le monde dans le stade sait pertinemment que Michael Thomas sera ciblé sur un jeu clé, personne ne sait l’arrêter.

Avec ou sans Brees

Quant à ceux qui prétendent que Thomas ne fait que bénéficier de l’un des grands quarts-arrière de l’histoire en Brees, sachez que lors des cinq matchs que Brees a ratés cette saison, le receveur a produit à son habituel rythme destructeur, avec 42 réceptions et trois de ses cinq touchés.

Avec de tels arguments, est-ce que Thomas peut ravir le précieux titre de joueur par excellence à un quart-arrière ? Non, puisque ces derniers occupent une position trop critique pour le succès de leur équipe, aux yeux de ceux qui votent. Mais si le titre de receveur le plus utile était remis, il serait seul dans la course.

5 points à surveiller

Grosse soirée en vue

Le résultat du match de ce soir sera lourd d’impact, entre Packers et 49ers. Il s’agit seulement de la cinquième fois lors des 13 dernières saisons que deux clubs avec deux défaites ou moins s’affrontent à ce stade-ci de la saison. Ça ne s’est pas produit depuis le 29 novembre 2015, quand les Broncos (8-2) avaient battu les Patriots (10-0) pour ensuite aller remporter le Super Bowl.

Patriots et Cowboys

En fin de journée, les Patriots seront les hôtes des Cowboys. Une victoire leur permettrait d’atteindre le plateau des 10 victoires pour une 17e saison de suite, ce qui briserait l’égalité avec les 49ers, qui ont connu 16 saisons de suite de 10 victoires ou plus, de 1983 à 1998. Ce duel oppose par ailleurs l’attaque des Cowboys, classée au premier rang dans la NFL, à la défensive des Patriots, qui vient aussi au premier rang.

L’homme des grandes occasions

La course au titre de joueur le plus utile bat toujours son plein et l’un des candidats les plus sérieux, le quart-arrière des Seahawks Russell Wilson, hérite d’une commande difficile, dans la maison des Eagles. Les Seahawks ont beau avoir une fiche de 8-2, ils doivent souvent miser sur des remontées improbables de Wilson. Selon NextGen Stats, ils sont la seule équipe à montrer un dossier gagnant même s’ils ont tiré de l’arrière pendant plus de 340 de leurs jeux offensifs cette saison.

Chasseurs de têtes

Les joueurs défensifs recrues sont nombreux à dominer cette saison à travers la ligue. L’ailier défensif des Jaguars Josh Allen est premier dans la colonne des sacs du quart avec 8, mais il est suivi de près par Nick Bosa, des 49ers, avec 7, ainsi que Maxx Crosby, des Raiders, avec 6,5. Au total, les recrues de la ligue revendiquent déjà 76 sacs, le deuxième plus haut total dans l’histoire après les 84 sacs que la cuvée de 1987 avait produits en 11 semaines.

Dominant Lamar Jackson

Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson s’est hissé parmi les joueurs les plus adulés de la ligue cette saison, et demain soir, face aux Rams,il accomplira un exploit unique. En effet, il n’a besoin que de 24 verges par la course pour devenir le tout premier quart-arrière à avoir gagné au moins 3000 verges par la passe et 1500 par la course à l’intérieur de ses deux premières saisons.