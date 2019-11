Les Dinos de Calgary méritaient de gagner

Les Dinos méritaient de gagner. Les Carabins n’ont pas démérité. Ils ont été courageux et parfois trop audacieux. Des jeux truqués, c’est bon. Trop de jeux truqués, ça peut être mauvais. L’attaque des Bleus a abusé de ces jeux-surprises.

Et puis, il n’y a rien de déshonorant à perdre contre une équipe solide et mûre. Les Dinos complétaient un cycle de cinq ans et cette maturité a paru pendant le match. Ils ont rarement paniqué, alors que les Carabins ont écopé de vilaines punitions d’indiscipline à la fin du match.

Les spectateurs de Montréal ont été chaleureux et dynamiques. Ceux de Calgary aussi. Quant aux Québécois, quelques milliers qui avaient bravé leur déception pour assister à un bon match de football, ils ont été corrects. Pas très enflammés, mais pas trop froids non plus. On ne les a pas sentis engagés bien fort pour être honnête. J’ai demandé à quelques amateurs comment ça se passait dans leur section et les réponses concordaient. C’est correct, mais pas plus.

Conclusion ? Les Québécois villageois et les Québécois provinciaux savent se côtoyer. Mais on ne peut trop leur en demander.