L'explorateur Grégory Slogar n'a finalement pas encore été secouru

Les secours n’ont finalement pas été en mesure de rejoindre l’explorateur québécois Grégory Slogar, qui se trouve toujours en situation précaire sur le glacier Quelccaya, au Pérou.

En raison du mauvais temps, l’équipe qui devait se rendre à la rencontre de M. Slogar et de son guide n’a jamais pu leur porter secours.

L’équipe devrait réessayer lundi, selon les conditions météo. Toutefois, Marie-Josée Dubouilh, la conjointe de l’explorateur, a expliqué à TVA Nouvelles que les prévisions pour les trois prochains jours s’annoncent mauvaises.

Plus tôt en journée, son épouse croyait que l’équipe de sauvetage qui était en direction serait en mesure de ramener son mari et le guide Emanuel Rocha sur la terre ferme. Toutefois, elle a été surprise et déçue lorsqu’ils sont revenus sans eux.

Mme Dubouilh est la dernière à avoir pu parler à Grégory. Elle dit que la pile de son téléphone satellite est presque déchargée.

Elle craint également que son conjoint et son guide finissent par manquer de combustible pour faire fondre la neige et rester au chaud lundi.

Grégory Slogar doit quitter cet endroit après avoir complètement perdu la vue, aveuglé par le soleil. Sa vision est revenue en partie depuis, mais sa conjointe a précisé qu’il doit toujours avoir les yeux bandés pour que sa situation n’empire pas.