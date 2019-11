Ma collègue de travail m’attire

Je suis une solitaire et j’ai toujours eu du mal à me lier d’amitié. Je viens de la campagne, d’une famille tricotée serrée où l’étranger n’avait aucune place. Ce qui se passait dans la famille restait dans la famille. Je suis venue m’installer en ville quand j’ai pris conscience que j’étais gaie. À part ma sœur la plus jeune, tout le monde ignore mon orientation sexuelle.

Je travaille dans le milieu hospitalier depuis quelques années. Comme je n’ai jamais eu de relation amoureuse, c’est en fait dans mon milieu de travail que se déroule la part la plus importante de ma vie, puisque mes fins de semaine, hormis celles où je rends visite à ma famille, je les passe seule dans mon logement.

Chose étonnante pour moi, je me suis liée d’amitié avec une de mes collègues. Il s’agit d’une mère de deux enfants qui vit en couple depuis dix ans avec le père de ses enfants et qui se dit très heureuse en ménage. C’est une personne aux antipodes de ce que je suis. Elle est attirante, joyeuse, pleine d’esprit et très sympathique.

Quand nos horaires le permettent, nous prenons nos lunchs ensemble. Autrement, on communique par internet de façon régulière, et on se fait même des confidences. Ce qui est plutôt rare en ce qui me concerne. Toujours est-il que je me suis attachée à cette personne et que mes sentiments à son endroit sont de plus en plus troubles à mesure que le temps passe. Partager ma vie avec elle est devenu une sorte d’obsession.

Moi qui n’ai jamais imaginé partager ma vie avec quelqu’un, je serais prête à le faire avec elle. C’en est même rendu que mon imagination galope les fins de semaine tant j’ai hâte de la revoir le lundi.

Pensez-vous que je devrais garder espoir, même si cette personne est en couple ? Ça s’est souvent vu par le passé que des personnes hétérosexuelles soient dans le fond des homosexuelles qui s’ignorent.

Anonyme

Cette personne me semble combler un vide affectif énorme chez vous. Mais je ne crois pas, à moins qu’elle ne vous ait fait un véritable appel du pied comme on dit, que vos espoirs soient réalistes. Comme vous ajoutez qu’elle est mariée et heureuse en ménage, vous me semblez prendre vos désirs pour des réalités. Pourquoi ne pas tenter de regarder ailleurs pour rencontrer une femme disponible au lieu de risquer de briser cette amitié ?