Nombreuses réactions au décès de Claude Béland

De nombreuses personnes n'ont pas tardé à faire part de leurs condoléances et sympathies après l'annonce du décès de l'ancien président du Mouvement Desjardins, Claude Béland, ainsi qu'à souligner son apport au Québec.

Voici quelques-unes des réactions:

«J’apprends avec tristesse le décès de M. Claude Béland, ex-président du Mouvement Desjardins. Il fut très impliqué socialement pour faire avancer le Québec. J'offre mes sincères condoléances à toute sa famille et ses proches», a indiqué le premier ministre du Québec, François Legault, sur son compte Twitter.

«Claude Béland était un grand Québécois; épris de démocratie, citoyen engagé, dévoué envers sa société. À la fois indéfectible défenseur du mouvement coopératif et critique lorsque ce dernier s’égarait», a confié l'ancien ministre péquiste Bernard Drainville, sur son compte Twitter.

«Lorsqu'il est arrivé à la tête du Mouvement, il projetait l'image d'une personne qui inspirait beaucoup, qui allait entraîner un renouveau. Très rassembleur, il a été un grand leader», a jugé son successeur, l'ancien président du Mouvement Desjardins Alban D'Amours, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Je lui dois beaucoup. J'ai toujours dit que je suis allé à son école. [...] J'ai beaucoup d'admiration pour lui, et beaucoup de respect», a-t-il ajouté.

«Un grand homme public s’est éteint. Un pilier du mouvement coopératif et un grand défenseur de la réforme démocratique du mode de scrutin. M. Béland, le Québec se souviendra de vous comme un homme qui savait mettre l’économie et la finance au service de l’intérêt public», a écrit le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, sur Twitter.

«J’ai connu Claude Béland et c’étant avant tout un homme BON. Il était engagé dans plusieurs nobles causes qui devenaient plus grandes à cause de son engagement. Merci à lui», a commenté le député caquiste Mario Asselin.

«Claude Béland n'est plus. Grand bâtisseur du mouvement coopératif québécois, figure importante de notre économie moderne. Un humaniste épris de justice sociale et de démocratie avec de grandes ambitions pour notre nation. Que son souvenir nous inspire à nous dépasser», a écrit sur Twitter Pascal Bérubé, chef intérimaire du PQ.

«Le Québec perd un grand homme, qui fut un ardent promoteur des valeurs coopératives. Il a certes été, à l'occasion, critique à l'égard de Desjardins, mais cela témoignait en même temps de son attachement profond envers cette institution coopérative, dont il a assumé la présidence à un moment charnière de son histoire. Nous lui devons beaucoup et, au nom de tous les membres du conseil d'administration, des administrateurs élus des caisses ainsi que de tout le personnel, je prie son épouse Lise, ses enfants et nombreux petits-enfants d'accepter nos plus sincères condoléances», a déclaré par communiqué Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

«Nous apprenons le décès de Claude Béland, ancien président du Mouvement des caisses Desjardins. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches», a réagi Pierre Arcand, chef intérimaire du Parti libéral du Québec.

«Il a permis à Desjardins de devenir l'institution financière qu'elle est devenue aujourd'hui en assurant une restructuration complète de l'organisation [...] pour permettre à Desjardins de poursuivre son développement et de mieux concurrencer les banques», a raconté André Chapleau, un ami et proche collaborateur de Claude Béland, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C'était un grand humaniste. Un philosophe même, à certains égards. Desjardins, pour lui, [...] c'était une organisation qui aidait les gens à se prendre en main, à développer leur milieu», a-t-il ajouté.

«Claude Béland aura été, tout au long de sa vie, un grand défenseur de l’économie au service des gens, et je tiens à saluer son implication sociale et son immense contribution au mouvement coopératif québécois. Mes condoléances à sa famille et à ses proches», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter.