Photos souvenirs: Michèle Richard

Miss Radio-Télévision

Photo d'archives

En 1967, à 21 ans, la belle Michèle était proclamée Miss Radio-Télévision, lors du Gala des artistes. Cette même année, elle effectuait une grande tournée en Europe, en Inde, au Pakistan et en Afrique du Sud, sur les bases militaires canadiennes et américaines, représentant le Québec auprès de milliers de soldats et chantant pour eux. En 1967, elle interpréta aussi Un jour, un jour, la chanson officielle de l’Exposition universelle de Montréal.

Présente au « bed-in »

Photo d'archives

Michèle Richard et Dominique Michel, le 26 mai 1969, il y a cinquante ans. Elles avaient enfilé leurs beaux atours pour assister à l’arrivée de Yoko Ono et John Lennon, à l’aéroport Dorval (Trudeau). Le célèbre couple venait s’installer pour leur bed-in, en pyjama, dans une suite du Reine Elizabeth où ils y enregistrèrent l’hymne à la paix Give Peace a Chance, en pleine guerre du Vietnam.

Au sommet

Photo d'archives

Avec Patrick Zabé, à l’émission Disco-Tourne qu’il animait à l’hiver 1976, à Télé-Métropole (TVA). L’audacieuse chanteuse, en pleine gloire, était de toutes les émissions de variétés et ses chansons trônaient au sommet des palmarès, telles que L’oiseau de feu, le film est triste, La plus belle pour aller danser, Les boîtes à gogo, Reste avec lui et Un jour à la fois.

Les revues musicales

Photo d'archives

Michèle Richard resplendissante, à 31 ans, lors d’un enregistrement de l’émission Showbizz animée par Pierre Lalonde, au mois de juin 1977, à CFTM (TVA). L’année suivante, en 1978, elle entamait une série de revues musicales au célèbre Caf’ Conc’ du Château Champlain, des spectacles de music-hall très courus qui resteront chacune à l’affiche durant six mois.

La petite chanteuse de Sherbrooke

Photo d'archives

La jeune native de Sherbrooke, en 1966, à l’âge de 20 ans. Depuis l’enfance, la fille du violoneux Ti-Blanc Richard aspirait à devenir chanteuse et elle se prêtait joyeusement au besoin des photographes. Trois ans plus tôt, en 1963, elle avait été élue Découverte de l’année en même temps que Pierre Lalonde qui fut d’ailleurs son amoureux. À 16 ans, Michèle avait déjà participé à plus de 450 émissions télé.

► La chanteuse a récemment lancé sa biographie Moi, Michèle, un livre illustré de plus de 400 magnifiques images, choisies parmi 20 000 photographies dont plusieurs proviennent de sa collection personnelle. La chanteuse s’y dévoile comme jamais. Elle y raconte sa vie et sa carrière, de ses débuts avec son père, jusqu’à aujourd’hui.

► Michèle Richard est l’une des vedettes de la tournée Le Noël des idoles, présentée aux mois de novembre et décembre dans une dizaine de villes de la province, dont Québec, Trois-Rivières et Brossard. Aussi sur scène, Patsy Gallant, Gilles Girard, Tony Massarelli, Jenny Rock et Mario Lirette à l’animation. Première partie Brigitte M.

► La chanteuse entreprendra sa grande tournée d’adieu à l’automne 2020 de son tout nouveau spectacle Michèle Richard se raconte qu’elle a elle-même imaginé, une rétrospective de ses 63 ans de carrière, en photos, vidéos et chansons. Un spectacle interactif, alors qu’elle répondra à des questions du public. Voir michele-richard.com.

► On peut revoir sur le web l’excellente entrevue qu’a donnée Michèle Richard à Denis Lévesque, au début du mois d’octobre, lors du lancement de son livre autobiographique.