Remontées de quatre buts: une première en 33 ans dans la LNH

Plus que jamais, aucune avance ne garantit la victoire dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Face au Canadien de Montréal, samedi, les Rangers de New York ont signé la cinquième remontée de quatre buts en 2019-2020, ce qui égale un record du circuit.

Pourtant, le deuxième mois du calendrier n’est pas encore terminé. La ligue avait présenté le même cumulatif pendant les campagnes entières de 1983-1984 et 1985-1986.

C’est aussi la cinquième fois de l’histoire de la LNH que deux formations, les Rangers et les Panthers de la Floride (jeudi), comblent un retard de quatre buts en trois soirs.

Les autres sont les Whalers de Hartford et les Sabres de Buffalo (19 au 21 janvier 1989); les Maple Leafs de Toronto et les Kings de Los Angeles (26 au 28 décembre 1985); les Penguins de Pittsburgh et les Oilers d’Edmonton (19 au 21 janvier 1985); les Red Wings de Detroit et les Bruins de Boston (22 au 23 février 1972).

À noter que des remontées de plusieurs buts ont été observées dans huit des 14 matchs de samedi, portant le total à 51 jusqu’ici en 2019-2020, soit le nombre identique à l’an dernier après 361 affrontements.

Malgré une excellente performance du trio de Max Domi, d’Artturi Lehkonen et de Nick Suzuki, qui a combiné huit points, les Rangers ont comblé un retard de 4 à 0 pour l’emporter 6 à 5 à Montréal.