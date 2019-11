Sécurité renforcée après une alerte à la bombe à New York

NEW YORK | La sécurité a été renforcée dimanche sur Times Square, à New York, à la suite d’une alerte à la bombe, qui ne serait cependant pas fondée.

Des propos menaçants faisant référence à cet endroit célèbre de la Grosse Pomme ont été relayés sur les médias sociaux et les autorités ont été mises au courant. Toutefois, le chef de l’unité de lutte contre le terrorisme de la police de New York, James R. Waters, a assuré dimanche après-midi, sur Twitter, que la menace n’était pas considérée comme crédible.

«Par prudence, vous constaterez une augmentation de la présence de la police à divers endroit de New York et de Times Square», a-t-il tout de même ajouté.

De son côté, le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a dénoncé, par communiqué, un «acte méprisable et lâche visant à instiller la peur et la panique au sein de notre communauté».

Il a aussi annoncé qu’une enquête de la police de l’État était en cours, en collaboration avec celle de la Ville de New York.