BOUCHARD, Yvette



À Rivière-des-Prairies, le jeudi 21 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 94 ans, Yvette Bouchard.Elle laisse dans le deuil son conjoint Gérald Darveau, ses soeurs Bibiane (feu Siméon), Marie-Olivia (feu Simon), Lucile (feu Léo) et Louisette (feu Jacques) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 29 novembre 2019 de 9h à 19h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre La Marée pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.