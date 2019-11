LANTHIER, Lyse



À Saint-Jérôme, lundi le 11 novembre 2019 est décédée paisiblement à l'âge de 75 ans, Madame Lyse Lanthier, épouse de feu Marcel Giroux, fille de feu Georgette Legault et de feu Elzéar Lanthier, prédécédée il y a à peine trois mois de son fils Sylvain.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Chantal Bureau), sa fille Claudine, ses petits-enfants Kevin, Michael, Marylis, Marc-André et Pierre-Olivier, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que ses amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :PRÉVOST, J0R 1T0le samedi 30 novembre 2019 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Nos remerciements les plus sincères au Dr. Beaudoin ainsi qu'à toute l'équipe du 5ème étage A de l'Hôpital de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués à notre mère et qui ont su rendre nos derniers moments avec elle des plus paisibles et sereins.Des dons à la mémoire de Lyse à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme seraient appréciés.