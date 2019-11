Couche-Tard dépose une offre hostile de 7,75 G$ pour acquérir une chaine australienne

Le géant québécois Couche-Tard a déposé une offre hostile totalisant 7,75 milliards $ CAN pour tenter d'acquérir la chaine de stations-service australienne Caltex, a confirmé cette dernière dans un document déposé sur le site de l'Australian Securities Exchange

Caltex, qui exploite des stations-service et des dépanneurs, a expliqué avoir reçu une offre «non sollicitée, conditionnelle, confidentielle, non contraignante et indicative d'Alimentation Couche-Tard».

L'entreprise québécoise offre un montant de 34,50 $ AUS par action pour acquérir Caltex, soit l'équivalent de 8,6 milliards $ AUS, ou environ 7,75 milliards $ CAN.

C'est la seconde fois que Couche-Tard tente sa chance auprès de Caltex, après une première offre à 32 $ AUS par action, «qui avait été rejetée parce que le prix était inadéquat».

Le conseil d'administration de Caltex étudie la proposition de Couche-Tard et est à la recherche d'avis financiers et légaux pour évaluer le tout, a souligné l'entreprise australienne.

«Les discussions entre Caltex et Alimentation Couche-Tard en sont à une étape préliminaire. La proposition est très conditionnelle et il n'y a aucune certitude que ces discussions mèneront à une transaction», a cependant tenu à tempérer l'entreprise.

Caltex fait face à des défis, elle qui est aux prises avec une baisse de ses marges de profit. Elle a annoncé lundi qu'elle allait lancer une offre publique initiale allant jusqu'à 49 % pour 250 de ses dépanneurs. Une cinquantaine d'emplacements seront aussi mis en vente, pour un montant estimé totalisant 240 millions $ AUS, a rapporté le Sydney Morning Herald.

Caltex est à la tête d'un réseau totalisant environ 2000 emplacements, partagés entre des commerces lui appartenant et des sites affiliés.

La nouvelle a eu pour effet de faire bondir la valeur de l'action de Caltex, qui atteignait 33,48 $ AUS à 22 h, heure du Québec, en hausse de 12,4 %.